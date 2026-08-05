La piscina natural de Málaga en la que refrescarse rodeado de chopos y eucaliptos: es enorme y de fácil acceso

La provincia de Málaga cuenta con un extenso patrimonio ambiental repleto de lagunas, ríos y pozas en las que refrescarse y disfrutar de la belleza más salvaje del territorio. Es lo que ofrece la Charca de la Zúa, una piscina natural situada en Cortes de la Frontera y rodeada de chopos y eucaliptos.

Este enclave se localiza en el núcleo poblacional de Cañada del Real Tesoro, más conocido como la Estación de Cortes, y está formado por una enorme zona de baño con una profundidad media que no llega a cubrir el cuerpo de un adulto salvo en algunas franjas, en las que los menores deben tener mayor precaución.

Una antigua charca andalusí convertida en zona de baño en Málaga

Esta charca fue puesta en marcha durante la época andalusí de forma artificial para reunir agua para el riego de las huertas de las vegas de Cortes de la Frontera. Sin embargo, este lugar se ha convertido en la actualidad en uno de los baños más emblemáticos y visitados por los vecinos de la zona.

Un lugar perfecto para acudir en verano debido a la claridad y hermosura de sus aguas, su fácil acceso y la gran explanada con la que cuenta, que dispone de sombraje natural creado por los fresnos, chopos y eucaliptos que se localizan a su alrededor y en la ribera del río.

Mesas de pícnic, sombra y vistas al macizo de Líbar

De igual modo, en su zona de descanso se encuentran también varias mesas de pícnic y sombrillas en las que los visitantes pueden disfrutar de un aperitivo mientras contemplan este entorno natural único.

A esto se suman las impresionantes vistas que se pueden vislumbrar desde su poza tanto del casco urbano de Cortes de la Frontera como del macizo de Líbar.

Este paraje cuenta con un fácil acceso que lo hace idóneo para cualquier ciudadano, aunque es necesario tener en cuenta que para entrar en la poza hay que salvar el escalón de la presa, con lo que se aconseja ir con precaución para evitar posibles incidentes.

Cómo llegar a la Charca de la Zúa desde Cortes de la Frontera

Para llegar a esta piscina natural desde Cortes de la Frontera, hay que coger la A-373 en dirección a la barriada Cañada del Real Tesoro o Estación de Cortes.

Una vez llegado allí, es necesario buscar la calle principal de esta población apostada a un lado y otro de la Cañada Real del Campo de Gibraltar y, a la altura del número 135, descender por un callejón que llega, entre barandillas de madera, hasta la orilla del río Guadiaro.

Charca de la Zúa, una piscina natural situada en Cortes de la Frontera / Diputación de Málaga

Es en este punto donde se halla esta poza de agua clara encuadrada en uno de los paisajes más hermosos y espectaculares de la zona.