Recomendaciones para evitar el virus del Nilo en Málaga: "Esto ha llegado para quedarse y debemos protegernos"

El virus del Nilo vuelve a activar las alertas en Andalucía tras el fallecimiento en Sevilla de un hombre de 82 años a causa de la enfermedad. La provincia sevillana continúa siendo la más afectada por este virus y concentra la mayoría de los casos detectados en la comunidad.

La situación también mantiene en vigilancia a varios puntos de Málaga. En los últimos días se ha detectado circulación del virus en Mijas, Fuengirola y Las Lagunas.

Ante esta situación, los expertos insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas. Juan J. Zamudio García, supervisor de servicios en RapiPlaga, perito judicial y experto en control de plagas, considera necesario desarrollar una "cultura de protección": "Esto ha llegado para quedarse, por lo que debe empezar a calar entre la población que tenemos que adaptarnos".

Zamudio ya advirtió de que este verano podría producirse una "explosión de mosquitos" tras las abundantes lluvias registradas a principios de año. Por ello, recomienda incorporar a la rutina el uso de repelentes contra los mosquitos, proteger a las mascotas con collares antiparasitarios y evitar cualquier acumulación de agua.

Repelentes, mosquiteras y ropa clara

"Deberíamos acostumbrarnos al uso de repelentes y de collares antiparasitarios para nuestras mascotas, además de evitar el agua estancada en jardines, parcelas o macetas. Cualquier acumulación es un caldo de cultivo", explica el especialista.

El agua estancada es foco de atracción de estos mosquitos / L.O

Las mosquiteras también deberían convertirse en un elemento habitual en las viviendas, al igual que el uso de repelente antes de salir de casa. La Junta recomienda emplear productos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes, jabones aromatizados y otros olores intensos que puedan atraer a los insectos.

Medidas para evitar mosquitos en casa

La Administración autonómica aconseja reforzar la protección doméstica mediante la instalación de mosquiteras, el uso de insecticidas o repelentes ambientales y el apagado de las luces cuando no sean necesarias, ya que pueden atraer a los mosquitos.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo. / Marina Casanova

Otra de las medidas fundamentales consiste en eliminar las zonas de agua estancada, donde estos insectos depositan sus larvas. Para ello, se recomienda mantener adecuadamente albercas, piscinas y lavaderos, además de vaciar el agua acumulada en macetas, juguetes, cubos o cualquier recipiente situado en jardines y terrazas.

Una piscina puede generar miles de mosquitos

Zamudio apela a la responsabilidad de los propietarios para impedir la propagación: "El agua estancada de una piscina puede generar decenas de miles de mosquitos y estos son focos difíciles de detectar por las autoridades. Hay que apelar a la responsabilidad de los propietarios, porque ocurre lo mismo con cualquier acumulación, desde una maceta hasta una balsa de riego".

En las explotaciones ganaderas, también se aconseja renovar con frecuencia el agua de los bebederos de los animales y evitar charcos en caminos o rodadas de vehículos. Asimismo, deben repararse las fugas en grifos, conducciones y abrevaderos con poca renovación.

Los repelentes son esenciales para evitar las picaduras. / Adobe Stock.

Trampas que convierten a los mosquitos en "troyanos"

Existen trampas que atraen a las hembras y las impregnan con un larvicida y un hongo. Al desplazarse para depositar sus huevos, transportan estas sustancias y eliminan tanto las larvas existentes como las nuevas.

La técnica ya se comercializa fuera de la Unión Europea, pero Zamudio "considera difícil" que llegue al mercado comunitario debido a las restricciones sobre biocidas y materias activas.