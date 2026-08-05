El turista extranjero deja en Málaga 189 euros de media, un 7% más que hace un año

Málaga capitaliza más gasto turístico internacional que ninguna otra gran ciudad andaluza. Así lo certifica el último estudio sobre la evolución del turismo internacional en la capital, elaborado por Inmark con datos de Mastercard, que sitúa el incremento del gasto extranjero en la ciudad en un 8,4% durante 2025, muy por encima del crecimiento del número de visitantes.

El concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, confirma que Málaga ya recupera (y casi duplica) el nivel de gasto turístico que tenía antes de la pandemia. El edil destaca que el estudio "ofrece una fotografía muy valiosa para orientar la gestión del turismo" en la ciudad.

EL concejal de Turismo, Jacobo Florido, en el Ayuntamiento de Málaga / Esperanza Mendoza

Un modelo que prioriza el valor sobre el volumen

El dato central del estudio es que el gasto crece más rápido que el número de visitantes. Tomando 2019 como año de referencia, el índice de gasto internacional alcanzó los 188 puntos en 2025, lo que supone un incremento acumulado del 87,8% desde entonces. El gasto medio por visitante internacional se sitúa en 189 euros, un 7,1% más que en 2024.

Es importante matizar que esta cifra no incluye el gasto hotelero, ya que buena parte de las reservas de alojamiento se realizan y se pagan desde el país de origen. Los datos de Mastercard únicamente recogen el consumo que los turistas hacen con tarjeta una vez están en la ciudad, en comercios, restaurantes o actividades de ocio.

Málaga se despega de Sevilla, Granada y Córdoba

La comparación con el resto de grandes capitales andaluzas deja a Málaga en una posición singular: es la única de las cuatro ciudades analizadas en la que sube el gasto medio por visitante. Frente al 7,1% de incremento malagueño, Sevilla retrocede un 2,6% (203 euros de gasto medio), Granada cae un 1,2% (169 euros) y Córdoba desciende un 3,9% (127 euros).

Además, mientras otras ciudades andaluzas crecen sobre todo porque reciben más visitantes que gastan menos cada uno, Málaga avanza porque cada turista deja más dinero en el destino. La capital concentra ya el 16,7% de todo el gasto turístico internacional registrado en Andalucía (un porcentaje superior a la suma de Sevilla, Granada y Córdoba, que juntas representan el 14,3%) y el 20,4% de todas las operaciones con tarjeta realizadas por visitantes internacionales en la comunidad.

El Reino Unido pierde peso frente al empuje de nuevos mercados

El turista británico sigue siendo el que más gasta en la ciudad, con el 22,9% del total, aunque su peso relativo se ha reducido de forma notable: en 2019 concentraba el 31,6% del gasto internacional y ahora ronda el 23%. No es que gasten menos (su consumo creció un 16,4% en 2025), sino que otros mercados han ganado terreno con fuerza: Países Bajos (9,9% del gasto y casi duplicado desde 2019), Alemania y Francia (6,8% cada uno), Estados Unidos (6,1%) e Italia (4,6%).

En gasto medio por visitante, el podio lo encabeza Suiza (321 euros), seguida de Dinamarca (302) y Estados Unidos (287). También superan la media de la ciudad Francia (220 euros) y Polonia (217 euros), mercado que además es el más dinámico, con un crecimiento del gasto del 23,5%.

Estados Unidos merece mención aparte: su gasto medio creció un 8,9% y el número de visitantes procedentes de este país aumentó un 11,8%, el mayor incremento entre las principales capitales andaluzas en ambos indicadores. Entre los mercados emergentes destaca también México, con un alza del 18,3% en gasto y del 17,2% en visitantes, mientras Japón lidera el crecimiento en llegadas, con un 28,6%.

Turistas en el Muelle Uno / L.O.

La restauración destrona al alojamiento como principal reclamo de gasto

El informe confirma un cambio en los hábitos de consumo del turista internacional: la restauración se ha convertido en la actividad que más gasto capta, con el 18,2% del total, después de ocupar apenas la cuarta posición en 2019, cuando representaba el 11,1%. Le siguen la moda y los complementos (13%), otros comercios (11,5%) y el ocio y la cultura, que han duplicado su peso desde 2019 hasta el 11,4%. En conjunto, ocio, cultura y compras concentran ya cerca del 40% del gasto turístico internacional en la ciudad.

Un crecimiento que llega a todos los distritos y se reparte mejor a lo largo del año

El impacto económico no se limita a las zonas turísticas tradicionales: todos los distritos analizados registran una evolución positiva en 2025, y el gasto crece incluso con más fuerza fuera del centro. El entorno de Churriana-Guadalmar aumenta un 17%, mientras que la zona centro-este, en torno a La Caleta, sube un 12,9%.

El estudio también constata una desestacionalización progresiva: el gasto creció un 13,3% en junio, un 13,2% en noviembre y un 10,5% en diciembre, cifras comparables o superiores a las de meses tradicionalmente fuertes como julio (11,9%) o agosto (10,3%), aunque julio sigue siendo el mes con mayor volumen real de gasto.

Florido ha insistido en que este gasto se traduce en beneficio directo para la ciudad, ya que se produce en comercios malagueños y repercute en la recaudación local a través del IVA, el impuesto de sociedades o el IRPF de los trabajadores del sector. "Todo esto hace que se genere una cadena de valor muy alta", subrayó el concejal, quien se mostró "muy satisfecho" con la evolución del modelo turístico de la ciudad.