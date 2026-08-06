Bendodo esquiva la polémica por las competencias de violencia de género en manos de Vox en Andalucía: "Que el Gobierno hable de irresponsabilidad es paradójico"

En pleno estallido de la polémica por la cesión de las competencias de violencia de género en Andalucía a Vox, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sido escueto al referirse, ante preguntas de la prensa, a este reparto de responsabilidades entre los populares y sus socios de gobierno en la Junta, una administración en la que llegó a ser consejero de la Presidencia y portavoz hasta su salto a Madrid en 2022.

En un acto en Málaga junto al alcalde, Francisco de la Torre, Bendodo se ha limitado a evidenciar que las competencias en violencia de género forman parte de las responsabilidades de la Consejería de Justicia, una cartera que en el reparto de tareas del gobierno recayó sobre el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox. "Por lo tanto, no tengo nada más que decir sobre esa cuestión", ha manifestado.

Eso sí, ha aprovechado para lanzar un órdago al Gobierno, criticando que el hecho de que "hable de irresponsabilidad" en relación con que las competencias de violencia machista en Andalucía "es cuanto menos paradójico".

Cabe recordar que la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que muestra su preocupación porque las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género dependan ahora de Vox, una formación que se refiere a la violencia de género como una "ideología".

Juanma Moreno entrega la medalla a Manuel Gavira y oficializa su entrada en el Ejecutivo andaluz / Julio Munoz

Pide la comparecencia de Marlaska

Con respecto a la crisis de Ceuta, Bendodo ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Justicia, Félix Bolaños, para dar explicaciones por la entrada de miles de personas a la ciudad autónoma a finales de julio.

Bendodo ha señalado especialmente al ministro Marlaska tras negar que existiera aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada de los migrantes a la ciudad autónoma. "Si se conoce que hay aviso del CNI, ¿se compromete a dimitir?", ha espetado el popular en una atención a los medios este jueves en Málaga.

En esta línea, ha lamentado la "desconexión" entre los ministerios del Interior y de Defensa, quien es responsable del CNI. "Imagínense la imagen que damos a la comunidad internacional y la imagen de inestabilidad que le damos a Marruecos", ha remarcado.

Bendodo se une así a la petición presentada por su partido para que se reúna a la Diputación Permanente al respecto. Si salen adelante, los miembros del Gobierno estarían obligados a comparecer antes de que en septiembre arranque el nuevo periodo de sesiones.

Migrantes en la playa ‘El trampolín ‘ en Ceuta este martes. La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este martes con tranquilidad ya que no se han registrado nuevos intentos de entrada por el espigón fronterizo, si bien el retorno de personas de forma voluntaria a Marruecos ya se está produciendo con cuentagotas. / EFE/Reduán

"Esto es impensable en cualquier país de la Unión Europea, que el presidente del Gobierno esté tirado a la bartola en una hamaca en la playa y Ceuta viviendo la situación que está viviendo", ha aseverado el vicesecretario del PP que ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma "está lejos de la normalidad todavía".

En esta línea, Bendodo ha exigido explicaciones al ejecutivo central acerca de la instalación de la nueva valla neumática tras la sentencia del Tribunal Supremo, así como de "la falta de respuesta" ante los avisos por parte del gobierno ceutí.

Por otro lado, el vicesecretario del PP ha valorado positivamente la reunión este jueves entre el Rey Felipe VI y el presidente de la ciudad autónoma. "El Rey apoyando y reuniéndose con el presidente de Ceuta mientras Sánchez está en la playa", ha apuntillado.