Detenido por atropellar intencionadamente en Málaga a un turista de 17 años al que fracturó el peroné

Un hombre ha sido detenido en Málaga por presuntamente atropellar intencionadamente a turista de 17 años que tuvo que ser operado de urgencia por fracturas en una pierna. Según ha informado la Policía Nacional, una discusión entre ambos motivó la agresión y posterior fuga del conducto.

Los hechos ocurrieron del pasado 15 de julio en la céntrica plaza de La Merced, aunque ha sido ahora cuando la investigación ha culminado con el arresto del presunto autor. La víctima salió de un restaurante de la zona y fue alcanzado por un turismo en un primer percance que no revistió gravedad, pero el menor y el conductor iniciaron una discusión sobre lo ocurrido. Según los testigos localizados por la Policía Nacional, el joven que iba al volante dio marcha atrás, orientó el coche hacia el peatón y lo arrolló "de manera intencionada".

Agresión y fuga

Las dos ruedas del lateral izquierdo del coche pasaron por encima de la pierna del turista y el agresor se dio a la fuga, ha explicado hoy la Comisaría Provincial de Málaga en un comunicado. El joven fue trasladado a un centro hospitalario para ser operado de urgencia por fracturas en el peroné y la Policía Nacional comenzó la investigación a través de sus agentes adscritos a la Comisaría Centro.

El testimonio de varios testigos y distintas diligencias policiales lograron poner nombre y apellidos al agresor, que ha sido localizado y detenido recientemente por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones con utilización de vehículo a motor.