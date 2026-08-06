Verdiales, flamenco y una nueva portada: así será la Feria del Centro de Málaga y todas sus actividades

Verdiales en Larios, folclore en la Constitución, música local repartida entre cuatro plazas y una portada nueva de más de dieciséis metros que corona la entrada al centro. Así se presenta la Feria del Centro 2026, una edición en la que el Ayuntamiento ha querido subrayar, sobre todo, el peso de lo malagueño: casi todos los artistas que van a pisar los escenarios del Centro Histórico son de la tierra.

El centro, con actividad hasta media tarde

El grueso de la programación se concentrará cada día entre el mediodía y las 18:00 horas, cuando el calor empieza a dar tregua y el centro se llena para las actuaciones musicales de artistas locales en las plazas de la Constitución, de las Flores, del Obispo y de San Pedro Alcántara. Calle Larios, además, tendrá su propio escenario fijo de folclore, con pases entre las 12:00 y las 17:00 horas protagonizados por agrupaciones de baile y coros de la ciudad.

Para Rodrigo Bocanegra, presidente de la Asociación Centro Histórico, esta apuesta por lo local no es casual. En declaraciones a este periódico, recordó que la Feria del Centro llegó a "degenerar" en ediciones pasadas por la avalancha de visitantes de fuera de Málaga que copaban las calles, y celebró que hoy vuelva a ser "una feria de gente malagueña", con el ambiente trasladado a los bares y restaurantes en lugar de vivirse a pie de calle como ocurría hace unos años.

La Feria del Centro de Málaga, en una imagen de archivo / Álex Zea

Verdiales, flamenco y una peña que no falla

La tradición folclórica de la provincia tendrá también su hueco fijo en Larios: cada jornada, entre la una y las cinco de la tarde, se turnarán las pandas de verdiales de los tres estilos reconocidos (Montes, Almogía y Comares), con la Federación Provincial como anfitriona. Quien prefiera el flamenco tiene cita en la Peña Juan Breva, en la calle Ramón Franquelo, que del 15 al 22 de agosto abrirá cada tarde a partir de las 15:00 horas con cante, guitarra y cuadros flamencos de artistas locales.

Larios estrena portada y miles de farolillos

La gran novedad visual de este año llega en forma de arco: una estructura de 16,30 metros que se instalará en la entrada de calle Larios y que reinterpreta símbolos muy reconocibles de la ciudad, como la Catedral y la Farola. El diseño juega con el verde y el morado de la bandera malagueña en unos abanicos laterales, y suma detalles de cintas de verdiales y biznagas en la base. Alrededor, más de 16.000 farolillos vestirán la calle durante toda la Feria.

Para los más pequeños

Para los más pequeños que también quieran disfrutar de esta semana, la Feria Mágica cumple tres décadas y lo celebra con un lema a la altura: "De la Tierra a la Luna". Se instalará en la plaza de la Merced del 16 al 22 de agosto, con horario de mañana hasta las 15:30, y combinará juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles y magia con temática espacial, además de un carrusel ecológico. Más de una decena de compañías especializadas en público familiar se encargarán del espectáculo.

Dos citas marcan el arranque y el corazón de la Feria

La Feria arrancará oficialmente el viernes 14 de agosto con la Cabalgata Histórica, que organiza la Asociación Cultural Zegrí y que saldrá a las 20:00 horas desde la plaza de la Merced. Media hora después tendrá lugar en la Aduana la tradicional entrega de llaves de la ciudad, y ya de noche, la zona portuaria pondrá el broche con un espectáculo de drones a las 23:50 horas y el castillo piromusical a medianoche.

El día grande para el Centro Histórico, sin embargo, llega al día siguiente. "Es el día más importante de la Feria", resume Bocanegra sobre la Romería Urbana a la Basílica de la Victoria, que organiza su asociación y que reunirá a enganches y peregrinos desde las 10:00 horas en el Paseo del Parque, con salida a las 11:00. La actriz malagueña María Barranco será la abanderada de esta edición: portará la enseña municipal durante todo el recorrido hasta el Santuario, donde recibirá la medalla conmemorativa antes de la ofrenda floral.