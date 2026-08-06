La hostelería malagueña espera superar los 120.000 contratos en agosto pese a un julio con cifras por debajo del año pasado

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) afronta la Feria con la confianza puesta en agosto, el mes que su presidente, Javier Frutos, define como "el mes pico" del año para el sector, tanto en contratación como en facturación, pese a que julio ha quedado por debajo de las cifras de 2025.

Previsión de récord: más de 120.000 contratos

Frutos ha avanzado que la provincia superará los 120.000 trabajadores contratados en agosto, una cifra con la que el sector volvería a batir récord tras un mes de julio que, según explicó, ya superó las expectativas iniciales. "Para nosotros es verdad que es un mes importante", señala, y sitúa dentro de ese cómputo los diez días de Feria, que considera especialmente relevantes tanto para la facturación como para la contratación en toda la provincia.

Preguntado por el porcentaje exacto en que suben el empleo y la facturación durante la Feria, Frutos evitó dar una cifra concreta y remitió al dato global de agosto como el indicador más representativo para el sector.

El presidente de Mahos ha reconocido que julio "ha estado algo por debajo" del año pasado, aunque se mostró confiado en que agosto permita revertir la tendencia. "Esperemos que agosto se comporte y las previsiones que tenemos van a ser parecidas al año pasado", afirmó. Frutos enmarca esta confianza en el peso que tiene el turismo como principal industria de la provincia y en la consolidación de los tres recintos de la Feria como motor de contratación.

Una escalada que viene de lejos

La previsión de Frutos no aparece de la nada: encaja con una tendencia que Mahos lleva documentando desde hace tres años. En agosto de 2023 la provincia marcó lo que entonces fue un récord histórico, con 106.820 personas dadas de alta en el sector. Ese techo se rompió en junio de 2024, cuando la afiliación llegó a 108.390 trabajadores, lo que llevó a la patronal a proyectar que agosto de ese año superaría los 115.000 contratos.

Un año después, en julio de 2025, Mahos repitió esa misma previsión de cara al agosto siguiente: más de 115.000 trabajadores en el sector. Con los 120.000 que ahora maneja Frutos para este agosto, la cifra confirmaría un cuarto verano consecutivo de máximos históricos para la hostelería malagueña.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos; el responsable de Marketing Clientes de Mahou San Miguel, Miguel de Hoyos; el presidente de la Asociación Centro Histórico, Rodrigo Bocanegra; y el presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez. / EDU ROSA CERVANTES

"Lo que vendemos es felicidad"

Más allá de las cifras, Frutos ha querido poner el acento en lo que representa la Feria para el sector: "Al final, lo que vendemos dentro de los restaurantes es felicidad y que la gente se lo pase bien. Y de eso se trata la Feria", ha declarado. El presidente de Mahos califica la cita como "nuestra semana grande dentro de Málaga, dentro del año" y remarca que el objetivo del sector es ofrecer lo mejor tanto al público local como al visitante.

El consumo cambia de tendencia

Frutos, en relación con un reciente estudio que sitúa al alza el gasto medio del turista en Málaga, matiza que esa subida no se traduce de forma directa en la facturación de la hostelería. Según ha explicado, las pernoctaciones sí están aumentando, y es ahí donde probablemente se refleja el mayor gasto del visitante, pero el patrón de consumo en los establecimientos ha cambiado respecto a años anteriores, una tendencia que el sector ya detectó en 2025. La facturación crece, señala, aunque en buena parte por la subida de precios derivada de los costes que soporta la hostelería, no por un mayor gasto por comensal.

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Con todo, Frutos ha insistido en que las previsiones generales para este año se mantienen "parecidas" a las de 2025, con la expectativa de que agosto compense el arranque más flojo de julio.