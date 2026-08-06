Julio de fuego en Málaga: 74 fallecidos por calor extremo frente a los 17 de 2025

Málaga ha registrado su peor julio en cuanto a fallecimientos por calor extremo. Ha quintuplicado sus cifras de 2025. El mes pasado hubo que lamentar 74 fallecimientos por esta causa, frente a los apenas 17 para el mismo periodo del año anterior. Hasta ahora figuraba como el julio más negro en este apartado el correspondiente a 2023, con un total de 52. Aquel verano se saldó con 94 muertes por altas temperaturas en la provincia. Pero hasta este miércoles ya eran 93 las contabilizadas, con lo que ese número será superado con total seguridad, según manifiestan fuentes de Protección Civil. Agosto tampoco da tregua, como se pudo observar en Coín este miércoles, con la máxima temperatura nacional del día.

El sistema Momo y los datos oficiales aportados cada mes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que el cambio climático y el fenómeno del terral están transformando los veranos de la Costa del Sol en una auténtica emergencia sanitaria. Cada vez son más las familias españolas que optan por otros territorios del país para pasar sus periodos vacacionales en julio y agosto.

Riesgo naranja hasta el viernes sólo superado por la provincia de Barcelona

De hecho, Málaga y su provincia estarán hasta este viernes 7 de agosto en riesgo naranja de sufrir más muertes por calor extremo de lo normal. Sólo Barcelona figura con un mayor riesgo, en este caso rojo, dentro de este apartado. Con los números en la mano, la situación de este verano es atípica. Junio ya figuró como el segundo mes más cálido en la capital costasoleña desde que existen registros. Y el calor en las últimas semanas no da tregua.

De los 93 fallecidos por altas temperaturas desde el inicio del verano, 74 se concentraron en julio. El pasado año este mes fue también el más letal, con 17 de las 22 muertes que hubo en todo el periodo estival. En 2024, sólo en julio hubo 22 fallecimientos y el balance de todo el verano se cerró con 59 víctimas mortales. Y como decíamos, julio de 2023 había roto hasta la fecha todas la barreras, con 52 fallecidos de los 94 de todo aquel periodo veraniego.

Los expertos aconsejan mantener la hidratación en las horas de más calor a lo largo del día. / L. O.

La letalidad por altas temperaturas se ha duplicado en España y triplicado en Andalucía

Nadie duda ya de que julio ha dejado de ser el periodo ideal para pasar las vacaciones estivales en suelo andaluz. Es ya una amenaza directa para la supervivencia, como señalan algunos responsables de los servicios de urgencias en Málaga. Las sucesivas olas de calor y la persistencia de noches tropicales y tórridas han llevado al límite la capacidad de termorregulación de miles de ciudadanos.

Los datos oficiales arrojan conclusiones que a juicio de algunos expertos son simplemente escalofriantes. Detrás de los termómetros que rozan de manera habitual los 40 y 41 grados en la capital malagueña se esconde una crisis de salud pública que sitúa a la región en la primera línea de la emergencia climática global. Si en España la letalidad por calor se ha duplicado en un año, en Andalucía incluso se ha triplicado.

Radiografía basada en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) que gestiona el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) incide en que las cifras andaluzas lideran a las del conjunto del país, con un total de 262 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante el mes de julio. Sólo Cataluña desafía los registros oficiales para Andalucía.

Bañistas transitan por el entorno de la playa de Pedregalejo en la capital costasoleña. / Álex Zea

La gravedad de la cifra adquiere su verdadera dimensión al realizar la comparativa interanual. En el mismo mes de julio del año pasado, Andalucía registró 83 fallecimientos por esta misma causa. Esto significa que las muertes por calor en el territorio andaluz han tenido un incremento superior al 215%, si bien es cierto para Málaga incluso se han quintuplicado, como se indicaba al principio.

Hubo hasta 116 fallecidos en Andalucía en apenas siete días

El recuento de las semanas centrales del mes de julio evidencia el carácter súbito y devastador del fenómeno: la peor semana del periodo concentró un pico de 116 fallecimientos y llegaron a saturarse los servicios de atención primaria y las alertas hospitalarias. En Málaga se destaca por parte de los responsables en el campo de la meteorología su particular configuración geográfica, encajonada entre cadenas montañosas y el mar Alborán y propicia para que se dé el tan temido terral.

En el cómputo nacional, España cerró julio con un balance provisional de 2.026 muertes asociadas al exceso de temperatura y cabe destacar que en 2025 para este mismo periodo fueron 1.060. Así ha habido un incremento del 91% que casi duplica la incidencia respecto a julio del año anterior. Lo sucedido el mes pasado sólo tiene un antecedente más trágico, el de 2022, y aquella larga ola de calor que deparó 2.217 fallecimientos en julio.

Empate técnico con el periodo estival de hace cuatro años

La Aemet corrobora esa tendencia. El pasado mes de julio deparó en España un empate técnico con el de 2022, como el más cálido jamás registrado en España. Según el Ministerio de Sanidad, el riesgo de mortalidad se incrementa hasta en un 10% para la población por cada grado que la temperatura ambiente aumente respecto a los umbrales de alerta locales.

Uno de los factores diferenciales de este verano es la desaparición de las treguas térmicas nocturnas en muchos puntos de Málaga y del resto del litoral andaluz. Tradicionalmente la cercanía del mar actuaba como un amortiguador térmico que permitía el descenso de las temperaturas al caer el sol. Sin embargo, este julio ha batido récords en el número de "noches tórridas", aquellas en las que el termómetro se niega a bajar de los 25 grados centígrados.

Las altas temperaturas propician una bajada progresiva de turistas nacionales durante julio y agosto en la Costa del Sol. / Eduardo Nieto

Los mayores de 65 años figuran como cupo de población más vulnerable

Las muertes por calor no se distribuyen de manera uniforme entre la población, sino que se ceban con los eslabones más débiles de la pirámide demográfica y socioeconómica. Del total de las 2.026 muertes registradas en España, 1.944 corresponden a personas mayores de 65 años, y dentro de este grupo, 1.249 víctimas eran mayores de 85 años. Por género, las mujeres sufrieron en mayor medida el azote de la mortalidad veraniega, acumulando 1.208 fallecimientos frente a los 817 registrados en hombres.

Los expertos explican que las personas de edad avanzada tienen reducida la sensación de sed y de calor, lo que disminuye su capacidad de autoprotección de manera drástica. A esto se suma que muchas de sus glándulas sudoríparas sufren fibrosis y su capacidad de vasodilatación capilar está mermada. Pero además se recuerda en distintos informes que Andalucía tiene una fuerte dependencia de la agricultura, la construcción y el turismo, con una exposición diaria de miles de operarios a condiciones extremas al aire libre. E igualmente se remarca la necesidad de proteger nuestros riñones frente a los cambios termométricos propios de estas fechas.

Por sexos, en el último mes dentro del conjunto del país, 1.208 personas fallecidas fueron mujeres y 817, hombres. Por comunidades autónomas, Andalucía con 262 fallecidos fue superada por Cataluña (544) y le siguieron en julio Comunidad Valenciana (235), País Vasco (140), Castilla y León (130) y comunidad gallega (129).