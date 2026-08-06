Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes

La provincia de Málaga ha alcanzado su máximo histórico de población y supera ya los 1,8 millones de residentes. A 1 de julio de 2026 contabilizaba 1.820.507 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra supone 7.867 habitantes más que a comienzos de año, cuando se registraban 1.812.640 personas. Solo durante el segundo trimestre de 2026, la población provincial aumentó en 2.085 residentes.

Málaga capital se mantiene por encima de la barrera de los 600.000 habitantes y alcanza un total de 603.144 residentes. De ellos, 527.668 tienen nacionalidad española y 75.476, extranjera. En el conjunto de la provincia, 461.354 habitantes han nacido en el extranjero, lo que representa el 25,34% de toda la población malagueña.

Colombianos, marroquíes y británicos lideran las llegadas

La población de nacionalidad colombiana fue la que más creció por las llegadas a la provincia de Málaga, con 880 personas. Le siguieron la marroquí, con 770, y la británica, con 620.

Mientras unos llegan, otros abandonan la provincia con destino a otros países. Las salidas estuvieron encabezadas por las personas de nacionalidad marroquí, con 270, seguidas de las españolas, con 200, y las británicas, con 190.

Los inmigrantes son ya el 25% de la población de la provincia. / L.O

Andalucía alcanza un nuevo máximo de población

Andalucía alcanzó los 8.778.051 habitantes a 1 de julio de 2026, la cifra más elevada de la serie histórica. La comunidad sumó 8.681 residentes durante el segundo trimestre y 68.614 respecto al mismo periodo de 2025.

El crecimiento se explica por el aumento de las personas nacidas en el extranjero, que crecieron en 9.063 hasta alcanzar las 1.250.164. En cambio, los nacidos en España descendieron en 382 personas. La población extranjera también marcó un récord, con 986.922 residentes, 6.675 más que en el trimestre anterior.

La población aumentó en seis de las ocho provincias andaluzas. Sevilla registró el mayor incremento, con 2.793 habitantes más, seguida de Almería, con 2.527; Málaga, con 2.085; Granada, con 1.407; Jaén, con 432, y Cádiz, con 421. Córdoba perdió 983 residentes y Huelva, uno.

España roza los 50 millones de habitantes

España alcanzó un nuevo récord demográfico al situarse en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, tras sumar 104.178 personas durante el segundo trimestre. En términos anuales, la población creció en 444.205 residentes.

El incremento volvió a estar impulsado por las personas nacidas en el extranjero, que alcanzaron las 10.291.807, mientras descendió la población nacida en España. El número de extranjeros aumentó en 87.197 personas, hasta los 7.437.543 residentes.

Colombia, Venezuela y Marruecos fueron las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados durante el trimestre. Además, el número de hogares creció en 58.794 y se situó en 19.874.860. La población aumentó en todas las comunidades y ciudades autónomas, especialmente en Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias y Murcia.