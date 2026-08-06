Málaga destina 2 millones a nuevas ayudas para ascensores y aprueba la rehabilitación de 18 edificios en Carranque

El Ayuntamiento de Málaga dará un nuevo impulso a la mejora del parque residencial de la ciudad con una inversión cercana a 8 millones de euros. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) aprobará el próximo lunes una nueva convocatoria de ayudas para instalar ascensores en edificios sin este servicio y subvenciones para rehabilitar 151 viviendas de Carranque afectadas por patologías estructurales.

Ayudas para edificios de más de 30 años de antigüedad

El objetivo de la convocatoria de ascensores es garantizar la habitabilidad y la autonomía de los vecinos que viven en inmuebles sin este servicio, especialmente personas mayores o con movilidad reducida. Buena parte del parque de viviendas colectivas de la ciudad se construyó antes de los años setenta, cuando este tipo de instalaciones no era habitual, por lo que muchos edificios siguen sin contar con elementos mecánicos para salvar los desniveles entre plantas.

Desde que arrancó este plan en 2016, el IMV ha impulsado la instalación de 231 ascensores, con una inversión total de 22 millones de euros que ha beneficiado a 3.684 familias. Solo en la última convocatoria resuelta, 553 familias de 37 edificios distintos recibieron esta ayuda.

La convocatoria mantiene cuatro líneas de subvención:

Tipo A: instalación de ascensores en edificios plurifamiliares que carecen de ellos, con ayudas de entre el 75% y el 90% del presupuesto y un máximo de 120.000 euros por edificio.

instalación de ascensores en edificios plurifamiliares que carecen de ellos, con ayudas de entre el del presupuesto y un máximo de por edificio. Tipo B: instalación de ascensores en edificios de equipamiento privado gestionados por entidades sin ánimo de lucro, con el mismo porcentaje y límite que el Tipo A.

instalación de ascensores en edificios de equipamiento privado gestionados por entidades sin ánimo de lucro, con el mismo porcentaje y límite que el Tipo A. Tipo C: mejora de la accesibilidad en zonas comunes de edificios que ya tienen ascensor, con subvenciones de entre el 75% y el 90% y un tope de 30.000 euros .

mejora de la accesibilidad en zonas comunes de edificios que ya tienen ascensor, con subvenciones de entre el y un tope de . Tipo D: sustitución de ascensores antiguos, con ayudas de entre el 25% y el 50% y un máximo de 50.000 euros.

Para acceder a estas ayudas, los edificios deben tener más de 30 años de antigüedad y contar con más de dos plantas (salvo excepciones en las modalidades C y D). Las solicitudes se resolverán por concurrencia competitiva, priorizando los inmuebles con residentes mayores de 65 años, personas con discapacidad o movilidad reducida y personas en situación de dependencia.

El plazo para presentar solicitudes será de 60 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las comunidades de propietarios y personas jurídicas deberán tramitarlo de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, aunque también se podrá entregar en los registros municipales y en las oficinas de atención al ciudadano (OMAC).

Carranque: nueva inversión en un barrio que lleva años reclamando respuestas

La aprobación de estos 26 expedientes llega apenas tres semanas después de que los vecinos de Carranque volvieran a plantear su principal reivindicación en la Comisión de Pleno de Urbanismo del pasado 20 de julio: un diagnóstico integral sobre el origen de las grietas que afectan a buena parte del barrio. La comisión debatió una moción del PSOE que pedía un estudio geotécnico completo de la barriada, pero la propuesta fue rechazada; solo salieron adelante dos de los nueve puntos planteados, referidos a actuaciones en el colegio Domingo Lozano (cerrado desde hace tres años por daños estructurales) y a la instalación de sombra en los parques infantiles.

Vecinos como Isabel Torres, que vive junto a ese colegio, llevan años viendo cómo las grietas de sus viviendas reaparecen pese a las reparaciones. El presidente de la Asociación Proyecto Carranque, Juan Carlos Campoy, calcula que la mitad del barrio sufre este problema y sospecha que el agua podría estar filtrándose al terreno arcilloso desde edificios sin conexión a la red pública de saneamiento, aunque reconoce que no hay confirmación de dónde procede exactamente esa agua.

Interior de un piso de Carranque, con grandes grietas / A.V.

Es en ese contexto en el que se enmarca la nueva partida que aprobará el Consejo Rector del IMV. De los 5.855.160,76 euros de presupuesto para las 151 viviendas, el Ayuntamiento aporta 3.626.054,38 euros (el 61,93% del total), la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía suman un 23,07% (1.350.832,27 euros) y el 15% restante corre a cargo de los vecinos beneficiarios.

Las actuaciones se centrarán en 18 edificios plurifamiliares (143 viviendas) y 8 viviendas unifamiliares, situados en la avenida de Andalucía y las calles Virgen de la Cabeza, Virgen de la Estrella, Virgen del Rocío, Virgen de la Palma, Virgen de la Paloma, Virgen de la Paz, Virgen de los Dolores, Virgen del Amparo y Virgen de la Bien Aparecida, y abordarán patologías estructurales de los inmuebles. Los convenios fijan un plazo de ejecución de 24 meses, con pagos fraccionados según el avance certificado de las obras.