Málaga publica la lista provisional para el sorteo de 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha publicado esta mañana en la web del IMV, en el apartado de novedades, la lista provisional de personas admitidas para participar en el sorteo de 377 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living está construyendo en las parcelas R11 y R12 del sector Universidad.

En concreto, se trata de las promociones de 175 y 202 viviendas, con piscina, garaje y trastero, promovidas en colaboración público-privada por Lagoom Living y el Ayuntamiento. Tienen 1, 2 y 3 dormitorios y un alquiler que oscila entre los 446 y los 624 euros, más gastos.

A la promoción de la R11 se han presentado un total de 5.664 solicitudes, de las que se han admitido 5.664 tras retirar las solicitudes duplicadas. La promoción R12 ha recibido 7.747 solicitudes, de las que han sido admitidas 6.870. Por su parte, 1.197 personas solo han presentado solicitud para participar en el sorteo de la R11; 2.403 personas, solo para participar en la R12, y 4.467, a ambas. El total de solicitudes presentadas a la R11 y a la R12 ha sido de 8.067.

Una vez elaborada la lista definitiva tras el periodo de alegaciones que se abre a partir de mañana, se publicará esta y la fecha de celebración del sorteo, que será retransmitido en directo en el canal de YouTube del Ayuntamiento (@CiudadDeMalaga).

La adjudicación de las viviendas se hará de acuerdo al Decreto 91/2020 (Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030) y la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, que regulan la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas.

Cabe recordar que estas promociones se construyen en dos de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de cuatro suelos durante 75 años a canon cero, del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler. La construcción de estas viviendas corresponde a la segunda fase de desarrollo del sector, en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y donde el Consistorio ya promueve 476 viviendas en cinco promociones, tres en construcción y dos ya finalizadas.

El pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, por el que se otorgó al Consistorio, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L., una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso. Esta subvención supone 25.647.288 euros procedentes de los fondos Next Generation, mientras que el Consistorio aporta suelo valorado en 13,57 millones de euros y Lagoom Living contribuye con fondos propios y financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.

Dos promociones con 377 viviendas

Las 377 viviendas protegidas se construyen en dos promociones, en las parcelas R11 y R12, cuya inscripción para participar en los sorteos se ha realizado de forma independiente.

La promoción de la parcela R11 consta de 175 viviendas, de las que 136 son de dos dormitorios (siete adaptadas) y 39 de tres dormitorios. Las rentas oscilan entre 495 y 624 euros, a las que hay que sumar los gastos de comunidad. Todas las viviendas incluyen una plaza de aparcamiento y un trastero.

Por su parte, la promoción de la parcela R12 cuenta con 202 viviendas, de las que 186 son de dos dormitorios (ocho adaptadas) y 16 de un dormitorio (una destinada a personas en situación de dependencia). Las rentas oscilan entre 446,28 y 511,55 euros, más los gastos de comunidad. Todas las viviendas disponen también de plaza de aparcamiento y trastero.