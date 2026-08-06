Málaga renueva por 25 años la cesión de los terrenos de Bancosol: "Podremos seguir centrando los esfuerzos en nuestra misión"

El Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) podrá seguir desempeñando su fundamental labor en las instalaciones del polígono Trévenez, a las que se mudaron en 2002, durante 25 años más. Esta entidad y el Ayuntamiento de Málaga han firmado la renovación del convenio de cesión de estos terrenos, lo que garantiza la continuidad del reparto de alimentos y atención a más de 23.000 personas vulnerables de toda la provincia.

"Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga y, de forma muy especial, al alcalde, Francisco de la Torre, por su permanente colaboración con Bancosol y por hacer posible la renovación de esta cesión durante otros veinticinco años. Esta decisión nos aporta la estabilidad necesaria para seguir desarrollando nuestro trabajo diario al servicio de las personas que más lo necesitan", ha agradecido el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, que ha destacado el importante respaldo institucional del que goza la entidad desde hace más de dos décadas, que ha sido "determinante" para el crecimiento y consolidación del proyecto, convertido ya en un "referente de solidaridad".

"El apoyo del Ayuntamiento ha sido constante desde nuestros inicios y esta renovación demuestra, una vez más, su sensibilidad hacia las personas más vulnerables. Destacar también el compromiso que desde la Gerencia de Urbanismo, a través de su Concejala, Carmen Casero, han ofrecido para renovar el convenio y facilitar su continuidad. Gracias a este acuerdo podremos seguir centrando todos nuestros esfuerzos en nuestra misión: que ninguna familia de la provincia de Málaga carezca de alimentos por falta de recursos."

Instalaciones de Bancosol en Málaga. / Álex Zea

Más de dos décadas al servicio de Málaga

Como han recordado en un comunicado, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol nació en 1998 en las instalaciones de Mercamálaga con el objetivo de recuperar los excedentes alimentarios de la industria agroalimentaria y distribuirlos entre las entidades sociales que atienden a personas y familias en situación de necesidad.

El crecimiento de Bancosol y el respaldo recibido por parte de las instituciones y de la sociedad malagueña permitieron que, en 2002, la organización se trasladara a sus actuales instalaciones en el polígono de Trévenez, donde dispone de más de 1.900 metros cuadrados destinados a la recepción, almacenamiento y distribución de alimentos. Durante este periodo de utilidad se han redistribuido 97.326.053 Kg de alimentos.

En la actualidad, Bancosol trabaja con 129 entidades sociales de toda la provincia de Málaga, a través de las cuales presta apoyo alimentario a 21.764 personas, de las que cerca de un tercio son niños y menores de edad.

Además de la distribución de alimentos, la organización desarrolla desde 2014 programas de formación e inclusión sociolaboral dirigidos a favorecer la autonomía de las personas beneficiarias, reforzando así su compromiso con una atención integral que vaya más allá de la ayuda asistencial, donde 1.578 personas han encontrado un puesto de trabajo.

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La renovación de la cesión de los terrenos consolida el futuro de Bancosol y permite que la entidad continúe desarrollando su actividad con garantías, fortaleciendo una labor que constituye uno de los principales referentes de solidaridad y lucha contra la pobreza en la provincia de Málaga.