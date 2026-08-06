Es oficial: el suelo hotelero de La Térmica no irá a vivienda asequible y el Ayuntamiento de Málaga retoma su venta

El Ayuntamiento de Málaga ha zanjado el debate que PSOE y Con Málaga llevaron al último pleno: el solar del hotel de La Térmica no se convertirá en vivienda protegida. El Ayuntamiento ha confirmado que va a volver a sacar a concurso el terreno de La Térmica, después de que varias empresas hayan mostrado interés, apenas dos semanas después de que el primer intento de venta se quedara sin ningún comprador y fuera declarado desierto.

El primer paso: dar oficialmente por desierta el primer concurso

El próximo lunes se reunirá el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y dará oficialmente por desierta la venta anterior de este solar, situado en el número 120 del Camino de la Térmica, un paso obligatorio antes de poder volver a intentar venderlo. Una vez hecho ese trámite, hay dos caminos posibles: si en los dos meses siguientes aparece una empresa interesada, el Ayuntamiento podría venderle el terreno directamente; si hay varias interesadas, tendría que organizar un nuevo concurso público, como el primero.

El terreno es de uso terciario, no para uso residencial. En este caso, se debe usar con fines hoteleros y tiene capacidad para levantar un edificio de más de 16.000 metros cuadrados. En el primer intento de venta, en julio, el Ayuntamiento pedía más de 40 millones de euros y exigía que el hotel fuera de cinco estrellas como mínimo.

Lo que pidió la oposición

Esta confirmación llega después de que PSOE y Con Málaga pidieran en el pleno de julio que se parara la venta y que el terreno se usara para construir vivienda protegida o de alquiler asequible en su lugar. El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, había avisado de que el Ayuntamiento prevé ingresar casi 94 millones de euros vendiendo terrenos municipales entre 2024 y 2026, mientras que el dinero que llega desde esos terrenos a la empresa municipal de vivienda ha bajado de 5,6 millones en 2024 a poco más de 255.000 euros en 2026. Con Málaga, por su parte, había pedido que ese terreno se usara para construir directamente vivienda pública de alquiler asequible.

El equipo de gobierno ya había dejado clara su negativa a este planteamiento. Después de conocerse que la primera venta se había quedado sin compradores, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, explicó que eso "no afecta a las cifras de vivienda de la ciudad", porque ese terreno estaba pensado para un hotel y oficinas, no para viviendas, así que nunca contaba en las cuentas de vivienda. "Convocaremos un consejo y lo volveremos a sacar a subasta", adelantó entonces, con la esperanza de que "venga una buena cadena hotelera".

El alcalde, Francisco de la Torre, también había defendido que tener un hotel de alta categoría en ese lugar "no viene mal" a la ciudad. Y recordó que, por ley, al menos una cuarta parte de lo que se recaude con la venta tiene que ir a comprar terreno o construir vivienda protegida en otro sitio, así que, según él, se puede apostar por el hotel y por la vivienda al mismo tiempo.