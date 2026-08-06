La ola de calor provoca una sucesión de apagones en el Centro de Málaga: "Hemos tenido cortes de hasta un día entero"

Pepa vive en la calle Compañía, en el Centro Histórico de Málaga, y sufre apnea del sueño, una afección para la que necesita una máquina de oxígeno con el objetivo de poder dormir sin problemas. Sin embargo, un corte de luz esta semana, entre las cinco y las seis de la madrugada, detuvo el flujo de oxígeno que le proporcionaba, poniendo así en riesgo su salud. Este tipo de problemas son los que están viviendo un conjunto de vecinos de la ciudad que registran interrupciones de energía desde principios de julio que no solo cortan el suministro, sino el transcurso normal de sus vidas y la actividad laboral de los negocios.

Diferentes vecinos de la zona describen a este periódico que los cortes no siguen un patrón de tiempo uniforme, sino que unos días pueden aparecer unos pocos minutos y otros copar una jornada entera: “Hemos tenido cortes de luz,de 10, de 8, de 4 y de 2 horas. Aunque hemos llegado a tener de hasta un día entero”, sostiene Pepa.

Estas incidencias podrían afectar a los alrededor de cinco mil habitantes que viven en el Centro de Málaga. Según los propios vecinos que reportan el problema, las zonas concretas donde se han registrado cortes de suministro han sido calle Compañía, calle Pozos Dulces, Tribuna de los Pobres, Puerta Nueva, la plaza de San Ignacio, llegando también a la Plaza Uncibay. Por ello, los problemas se extienden “más en el interior del Centro Histórico” como confirma Pepa.

Falta de climatización

Precisamente, los últimos apagones se han producido a finales de la pasada semana: “El lunes yo tuve un corte de 13 horas, durante la noche del domingo al lunes, ayer otras 2 horas, y esta noche he vuelto a tener un corte de 10 horas”, declara María otra de las vecinas afectadas. Por otro lado, el problema se acentúa durante los meses de verano junto a las olas de calor que están pasando por Málaga: “Imaginaos… noches a treinta y pico grados sin ningún tipo de climatización. Sin ventilador, ni aire, ni absolutamente nada. En mi casa se nos ha hecho muy complicado conciliar el sueño”, sostiene María.

No obstante, no solo son los casos individuales, que en palabras de los vecinos se llevan reclamando a Endesa durante todo el mes de julio, sino de bloques de piso enteros y negocios que ven completamente mermada su actividad. Otra de las vecinas también llamada María expone que estos apagones van “por fases”. Esto significa que no siempre son los mismos vecinos, unas veces se les va la luz a unos y otros, dependiendo del día. Lo mismo pasa en los edificios: “Te puedes encontrar que hay vecinos que se quedan sin luz, pero luego funcionan los ascensores”, comenta María que además explica que el uso de ascensores es primordial para ella al tener un problema en las rodillas.

Negocios

En cuanto a los negocios, también se han registrado incidencias. Los vecinos comentan situaciones en las que los establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas antes de acabar la jornada completa: “El estanco que está allí en la calle Compañía el otro día tuvo que cerrar a las siete de la tarde porque no pudo seguir trabajando por lo cual esto también puede provocar pérdidas. O la taberna Globo ,que hace esquina entre la calle Compañía y la Puerta Nueva, también tuvo que cerrar ”, comenta María. Por otro lado, el hotel Dorma, ubicado la calle Compañía, también sufrió los perjuicios de estos cortes: “La gente se tenía que ir, ¿Qué va a hacer un hotel con 40 grados, con 38 grados ?”, explica Pepa.

Actualmente, Distrito se ha puesto en contacto con la compañía Endesa para solucionar estas incidencias. Una problemática que se acarrea desde finales de junio y que se ha agravado este último mes. Sin embargo, hay vecinos que afirman que ya se producían apagones a finales de diciembre de 2025.

Versión de Endesa

Endesa ha aclarado a este periódico los motivos de estos apagones. La compañía describe que estas han sido “incidencias puntuales” con las olas de calor que se vienen registrando en Málaga desde finales de julio hasta principios de agosto como motivo principal: “Se alcanzaron puntas de demanda con récord históricos en estas fechas. Los técnicos han realizado las actuaciones necesarias para solucionarlas y no se han registrado más incidencias”.