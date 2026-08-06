La Policía Local de Málaga suma 116 denuncias por venta ambulante en las playas

La Policía Local de Málaga ha interpuesto 116 denuncias relacionadas con la venta ambulante no autorizada en las playas desde el comienzo de la temporada.

El pasado 15 de junio se puso en marcha el dispositivo especial de vigilancia de playas, que permanecerá activo hasta el próximo 30 de septiembre. Su objetivo es garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y el correcto uso de las embarcaciones de recreo.

Desde el inicio de la campaña, los agentes han formulado 241 denuncias en las zonas de playa del municipio de Málaga. De ellas, 116 están relacionadas con la venta ambulante no autorizada de productos alimenticios, como pasteles, refrescos, combinados con alcohol y frutas, mientras que otras 65 corresponden a la comercialización de productos textiles y enseres diversos.

Riesgos para la salud

La Policía Local ha alertado de los riesgos que supone consumir bebidas y alimentos comercializados sin ningún tipo de control sanitario. En los últimos años se ha detectado la presencia de personas que venden mojitos sin autorización ni supervisión sanitaria, además de individuos que alquilan sombrillas sin disponer del permiso correspondiente.

Las acampadas en las playas constituyen otro de los principales focos de actuación policial. Durante las últimas semanas se ha incrementado la vigilancia en puntos del litoral como la Malagueta y el Peñón del Cuervo, donde se han interpuesto 14 denuncias por este motivo.

La presencia de animales en las playas ha dado lugar a otras siete denuncias, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

En relación con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, los agentes han formulado 59 denuncias. Entre ellas destacan las 17 impuestas por ofrecer bienes o servicios de manera persistente o intimidatoria, incluidos los masajes, una actividad que suele ser ejercida por personas sin cualificación profesional.

En materia de seguridad, la Policía Local ha intervenido un arma blanca y ha levantado 36 actas de denuncia por consumo o posesión de drogas o sustancias estupefacientes.

Vigilancia por tierra y aire

El dispositivo también controla los estacionamientos indebidos, la circulación de vehículos de movilidad personal y bicicletas por zonas peatonales o prohibidas, así como el uso irregular de los varaderos.

Para desarrollar estas funciones, se dispone de unidades policiales uniformadas y de paisano que recorren las playas desde Churriana hasta el Peñón del Cuervo, de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde.

Durante la noche también se mantiene la presencia policial para evitar asentamientos en los paseos marítimos Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso.

El servicio cuenta con drones, quads y un buggy como medios de apoyo para la vigilancia del litoral.