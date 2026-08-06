El pueblo costero de Málaga que ya ha abierto su piscina municipal con entradas desde 2 euros: este año estrena una pradera de césped y pérgolas

Los municipios de toda la provincia de Málaga han puesto en marcha ya sus piscinas municipales para permitir a vecinos y turistas disfrutar de sus refrescantes aguas a precios populares. Es lo que ocurre con la piscina pública de Rincón de la Victoria, que se puede visitar de lunes a domingo desde 2 euros.

Fue el pasado 1 de julio cuando abrió sus puertas al público en general con distintas mejoras que se han llevado a cabo para esta nueva temporada en el recinto, situado en la calle Malvaloca.

Nuevas zonas de sombra y césped en la piscina de Rincón de la Victoria

Entre estas actuaciones se encuentra la ampliación de la zona de sombra tras colocar cañizo en las pérgolas de la piscina, además de la instalación de unos 380 metros cuadrados de césped artificial para disfrutar de una completa jornada al aire libre, todo ello realizado con una inversión que supera los 17.800 euros.

La piscina de Rincón de la Victoria, disponible en Málaga con entradas por 2 euros / Ayuntamiento Rincón de la Victoria

La piscina de Rincón de la Victoria ya se encuentra abierta al público y disponible para cualquier usuario desde 2 euros de precio.

Tarifas por edad, empadronamiento y abonos mensuales en Málaga

Esta cuantía reducida está destinada a los menores de 15 años que estén empadronados en el municipio, mientras que el resto de precios varía en función de la edad del usuario y si está empadronado o no, siendo mayor para los adultos que no residan en la localidad.

La piscina de Rincón de la Victoria, disponible en Málaga con entradas por 2 euros / Ayuntamiento Rincón de la Victoria

De igual modo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía distintos abonos mensuales que les permite acudir a esta piscina a precios reducidos. Estos pases, al igual que las entradas, deben adquirirse en las taquillas de la piscina.

Horario de la piscina de Rincón y apertura en Benagalbón

La piscina de Rincón de la Victoria está disponible para el baño lunes a viernes de 15.30 a 19.30 horas, mientras que los sábados y domingos el horario es de 12.00 a 19.30 horas.

Además, en el término municipal de Rincón de la Victoria también se encuentra la piscina pública de Benagalbón, situada en el Camino del Cementerio, que se puede visitar de lunes a domingo de 12.00 a 19.30 horas.

Piscinas abiertas hasta agosto y cursos de natación

Ambas piscinas estarán abiertas durante todo el verano hasta el próximo 30 de agosto, cuando finalizarán su actividad.

Estos entornos no solo están disponibles para el baño libre, sino que esta temporada también se han puesto en marcha distintos cursos de natación para todas las edades.

Estos cursos están divididos por tramos de edad, con grupos para bebés de 0 a 3 años, cursos infantiles para niños de 4 a 14 años y formación para adultos en los niveles de iniciación, medio y perfeccionamiento, con diferentes turnos de tarde.