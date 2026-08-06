El Puerto de Málaga, primera escala europea de la línea Dragon de MSC con conexión directa a Asia y EE. UU.

El Puerto de Málaga ha reforzado su presencia en las grandes rutas marítimas internacionales con la llegada de la línea Dragon, un servicio regular de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) que conecta Asia, el Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos.

La ruta comenzó a operar en Málaga a principios de julio y sitúa al recinto malagueño como primer puerto europeo de escala para los buques procedentes directamente de Extremo Oriente. La conexión permite enlazar los principales centros productivos de China y Singapur con el sur de España sin pasar previamente por otros puertos europeos.

Esta posición dentro de la rotación ofrece nuevas posibilidades al tejido empresarial andaluz, tanto para recibir mercancías asiáticas como para colocar productos españoles en el mercado norteamericano.

Conexiones de la línea Dragon de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) / L.O,

Málaga, primera parada europea

La línea Dragon parte de los puertos asiáticos de Ningbo, Shanghái, Yantian y Singapur antes de llegar a Málaga. Desde la capital de la Costa del Sol continúa hacia Génova, La Spezia, Nápoles y Sines.

Tras completar sus escalas mediterráneas, los buques cruzan el Atlántico y recalan en Boston, Nueva York, Baltimore, Norfolk, Savannah y Freeport, antes de regresar a Asia. La ruta configura así un corredor que enlaza tres de las principales áreas comerciales del mundo.

MSC anunció la incorporación de las escalas directas de Málaga y Nápoles dentro de la reorganización de sus servicios entre Asia y el Mediterráneo. La naviera planteó el cambio para mejorar el acceso al sur de España y de Italia y ofrecer tiempos de tránsito más competitivos.

Menos escalas para las mercancías procedentes de Asia

El principal atractivo de la nueva conexión para las empresas del área de influencia del puerto es la posibilidad de recibir mercancías procedentes de Asia con menos escalas intermedias y tiempos de transporte más ajustados.

La línea puede beneficiar especialmente a las compañías importadoras del sur de España que trabajan con los grandes núcleos industriales y logísticos de China y Singapur. El Puerto de Málaga gana de esta forma capacidad para canalizar tráficos que hasta ahora podían depender de otros enclaves europeos o españoles.

La posición de Málaga como primera escala europea también refuerza el papel del puerto como puerta de entrada de mercancías al mercado peninsular.

Una vía directa hacia Estados Unidos

La ruta no se limita al tráfico de importación. Después de pasar por Málaga y por otros puertos del Mediterráneo, los buques continúan hacia varios de los principales enclaves de la costa este de Estados Unidos.

Esta rotación abre una nueva alternativa para las exportaciones españolas destinadas a ciudades y áreas logísticas próximas a Boston, Nueva York, Baltimore, Norfolk o Savannah. Las empresas pueden cargar sus productos en Málaga para incorporarlos a un servicio que continúa directamente hacia Norteamérica.

La conexión amplía así las opciones marítimas disponibles para los sectores exportadores de Andalucía y del resto del sur peninsular, en un momento en el que la regularidad de las rutas y los tiempos de tránsito tienen un peso creciente en las decisiones logísticas.

MSC refuerza su apuesta por Málaga

La incorporación de la línea Dragon estrecha la relación entre MSC y el Puerto de Málaga. La compañía es uno de los principales operadores de mercancías del recinto y tiene un papel destacado en el desarrollo del tráfico de contenedores.

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El nuevo servicio amplía la oferta de líneas regulares del puerto y mejora su conexión con algunos de los principales mercados internacionales. Para Málaga, supone además un paso más en su objetivo de ganar peso como nodo logístico del sur de Europa, más allá de su actividad turística y de cruceros.