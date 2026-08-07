Medio Ambiente
Bosque Urbano Málaga reclama el desbroce urgente de los terrenos de Repsol, tras el último incendio
La plataforma ciudadana critica que no se desbrozan a fondo en los últimos años. El miércoles ardieron 600 m2 de matorral. La junta de compensación desbrozará el solar en los próximos días, responde el Ayuntamiento.
Sobre las 4 de la mañana del pasado miércoles 3 de agosto, el humo y el fuego despertaron a vecinos del entorno de los terrenos de Repsol. En la parte más próxima a la barriada de Dos Hermanas, en la calle Sillita de la Reina, ardieron unos 600 metros cuadrados de matorral seco.
La extensión de lo quemado fue pequeña gracias a la rápida intervención de los bomberos. Dos días antes, el pasado lunes, Salvador Ponce, vecino de la avenida de Europa, recorría el solar de Repsol con La Opinión para alertar, precisamente, del peligro de incendio porque estaba tomado por el matorral seco: «Con cualquier mijilla, y dependiendo de para dónde vaya el viento, los coches hay que sacarlos de ahí, porque pueden arder», comentaba.
Salvador contó también que envió un escrito en 2024 pidiendo el desbroce al Ayuntamiento «y lo hicieron; pero el año pasado envié otro y no hicieron nada».
«Todos los años solicitamos que limpien y desbrocen»
El incendio no coge de sorpresa a la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga. Su portavoz, Pedro Francisco Sánchez, destacó esta semana que «todos los años solicitamos por escrito, y con tiempo, que limpien y desbrocen los terrenos, para que se pueda hacer antes del verano; pero el Ayuntamiento, en los últimos años, no hace caso».
En junio de 2025, recórdo el portavoz, la petición se realizó a través del grupo municipal Con Málaga. La respuesta del Distrito de la Carretera de Cádiz fue que, en abril de 2024, la GMU desbrozó y limpió «zonas perimetrales colindantes a la avenida Juan XXIII, y una franja lateral paralela a la calle Sillita de la Reina».
Del grueso de los terrenos, respondió el distrito, corresponde a la Junta de Compensación hacer estas tareas. Y como informó Pedro Francisco Sánchez, esta junta de compensación está formada por Casa47 (antigua Sareb) y el Ayuntamiento de Málaga.
Ante la falta de una limpieza y desbroce anual, apuntó el portavoz de Bosque Urbano Málaga, «en abril y mayo los voluntarios desbrozamos la parte en la que estamos plantando árboles, lo que hace que la maleza sea mucho menor; y este año hemos comprado un par de desbrozadoras».
Retirada de cristales que hacen de lupa
Además, informó, «el fin de semana pasado hicimos una limpieza de los terrenos para que el riesgo de incendio sea mucho menor. En ese sentido, puso de ejemplo la retirada de botellas cuyos cristales pueden hacer de lupa y «favorecer esos incendios».
Sin embargo, recordó, los voluntarios de la plataforma ciudadana no tienen capacidad «para actuar en toda la parcela», ni pueden desbrozar en esta época, por el riesgo de incendio y la necesidad de «permisos especiales».
Para Pedro Francisco Sánchez, la situación actual es una «estrategia» del Ayuntamiento de Málaga, «de dejar que los terrenos se vayan degradando, los vecinos lo perciban como un lugar peligroso, y que pidan que se haga algo, pero que se haga ya».
Ayer, fuentes municipales informaron de que «en los próximos días, se harán labores de desbroce por parte de la junta de compensación».
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