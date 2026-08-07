Sucesos
Confirman el asesinato de Benahavís como un nuevo caso de violencia machista
Se trata de la sexto crimen de esta naturaleza en la provincia, el décimo de Andalucía y el trigésimo sexto en España en lo que va de año
El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes que el asesinato de la mujer en el municipio malagueño de Benahavís se investiga como violencia de género. Con este caso, el número de mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas asciende a 36 en lo que va de año y a 1.377 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Andalucía sumaría desde enero diez casos, seis de ellos en la provincia de Málaga.
La mujer, de 45 años y origen húngaro, fue hallada sin vida en su vivienda después de que una vecina alertara de una posible agresión y que un hombre había abandonado el inmueble a toda prisa. La víctima tenía una profunda herida en el cuello y la camisa y el sujetador rotos y la Guardia Civil descartó inicialmente la violencia de género, ya que el sospechoso fue identificado como un conocido de la víctima. El hombre fue localizado diez días después en una zona de monte de Istán e intentó suicidarse con un cúter al verse acorralado por los agentes.
Confesó el crimen en un diario
Durante su fuga, escribió un diario en el que confesó el crimen, notas que dejó en la puerta de la vivienda de un amigo y que han reconducido la investigación de la Guardia Civil, ya que el presunto asesino y la víctima fueron pareja entre 2018 y 2020. Tras la ruptura, él regresó a su país, aunque años después retomaron el contacto y hasta el día del crimen eran compañeros de piso. El presunto autor está prisión investigado por un delito de homicidio y otro contra la ibertad sexual.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado "su más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.
Atención a víctimas
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad reaccionar.
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