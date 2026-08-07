Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo itinerante de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre y una mujer como presuntos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en hurtos y estafas. En el vehículo en el que viajaban fueron localizados 6.170 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles, joyas, relojes y otros numerosos objetos cuya procedencia levantó las sospechas de los investigadores.

Al hombre detenido se le atribuye además un presunto delito contra la seguridad vial, después de que reconociera ante los agentes que nunca había obtenido el permiso de conducir, ni en España ni en su país de origen.

Los hechos ocurrieron el jueves 6 de agosto en la calle Mauricio Moro Pareto, dentro de los dispositivos de vigilancia preventiva desplegados por la Policía Local en la zona.

Una maniobra evasiva alerta a la Policía Local de Málaga

Una patrulla de paisano que circulaba en un vehículo camuflado observó a un individuo acercándose a un coche de alquiler en el que había dos personas. Los agentes conocían a este hombre por intervenciones anteriores y comprobaron que, al advertir la presencia policial, cambió rápidamente de dirección y abandonó el lugar.

Cuando los policías se aproximaron al vehículo para identificar a sus ocupantes, el conductor inició una maniobra evasiva y llegó a circular varios metros en sentido contrario. Los agentes activaron entonces los dispositivos acústicos y luminosos y consiguieron interceptarlo.

Una vez identificado, el conductor aseguró que no llevaba documentación y reconoció que nunca había obtenido el permiso de conducir.

Durante una primera inspección del turismo, los policías observaron numerosos efectos cuya procedencia consideraron sospechosa, por lo que trasladaron tanto el vehículo como a sus ocupantes a dependencias policiales para efectuar un registro más exhaustivo.

La Policía interviene 6.170 euros en diferentes lugares del coche

El registro permitió localizar 6.170 euros en efectivo distribuidos por diferentes zonas del vehículo.

Según la Policía Local, 3.000 euros estaban en un neceser que llevaba la mujer detenida, incluidos 600 euros guardados en un monedero de peluche. Otros 450 euros aparecieron junto a documentación, 460 euros en un compartimento cercano a la palanca de cambios y 2.260 euros en distintos bolsos, carteras y monederos situados en el maletero.

Los agentes también intervinieron una caja con una cadena, dos medallas y once pendientes aparentemente de oro, cuatro relojes de pulsera, nueve teléfonos móviles, un altavoz, cinco auriculares y distintos accesorios de carga.

El inventario incluía además 12 pares de gafas, 17 décimos y boletos de loterías estatales, 29 cajetillas de tabaco, tres botellas de alcohol, varios bolsos, guantes de trabajo y prendas de baño que aún conservaban las etiquetas comerciales.

Localizan el bolso robado a una mujer de 89 años en Cerrado de Calderón

Entre los objetos encontrados en el asiento de la copiloto había un bolso perteneciente a una mujer de 89 años. Los policías consiguieron contactar con ella a través de su hijo y la víctima explicó que se lo habían sustraído ese mismo día mientras comía en un restaurante del Cerrado de Calderón.

El bolso estaba valorado en 1.200 euros y contenía 1.500 euros en efectivo, documentación, un teléfono móvil y tarjetas bancarias.

Las pesquisas policiales determinaron además que, antes de que la mujer pudiera bloquear sus tarjetas, los responsables habían realizado retiradas por otros 1.200 euros en cajeros automáticos.

La investigación atribuye a la mujer arrestada la autoría material del hurto cometido en el restaurante. En el momento de la sustracción estaba acompañada por otro hombre distinto al conductor detenido.

Uno de los móviles había sido robado un día antes en Granada

Los investigadores pudieron acceder también a uno de los nueve teléfonos intervenidos, que se encontraba desbloqueado. A través del terminal localizaron al hijo de su propietaria, quien confirmó que el dispositivo había sido robado el miércoles 5 de agosto en una cafetería de Granada, junto al teléfono de otra mujer.

Este hallazgo es uno de los indicios que, según la investigación policial, apunta al carácter itinerante de la actividad delictiva atribuida al grupo.

Los dos ocupantes del vehículo fueron finalmente detenidos como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, hurto y estafa. Al hombre se le suma un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente.

Ambos fueron posteriormente puestos a disposición judicial.