Las gasolineras más baratas de Málaga este agosto: dónde repostar desde 1,62 euros

Vacaciones y operación verano. Las carreteras se llenan de viajeros con diversos destinos y, con ello, llega una de las principales preocupaciones para quienes se desplazan en coche: el gasto en combustible y dónde encontrar las gasolineras más baratas de Málaga para repostar.

Y es que las vacaciones de agosto comienzan en Málaga con una subida de 5 céntimos en la gasolina y el gasóleo. El precio medio de los carburantes ha subido este agosto, llegando a los dos euros. Una subida a tener en cuenta si se considera que el gasoil se paga ahora casi un 25% más caro que hace un año y la gasolina, por encima del 12% de media, después de la reducción de 15 a 10 céntimos de la ayuda estatal en vigor.

Las gasolineras para repostar gasolina por 1,62 euros el litro

Pese a la subida del precio de los carburantes, todavía es posible encontrar en Málaga capital varias gasolineras con la gasolina por 1,62 euros el litro. Según los datos -actualizados entre el 6 y el 7 de agosto de 2026- la opción más económica es Dinergia, situada en la calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11, donde el litro se sitúa en 1,629 euros.

Le siguen Ballenoil, en la avenida Velázquez, 113, y tres estaciones de Petroprix —en calle Bahía Blanca, 31; calle Licurgo, 2; y avenida José Ortega y Gasset, 277—, todas ellas con un precio de 1,659 euros por litro.

Precio de la gasolina en una gasolinera de Málaga el domingo 2 de agosto de 2026 / Eduardo Nieto.

Por debajo de la barrera de los 1,70 euros también aparecen dos estaciones de Shell. La ubicada en la calle Esteban Salazar Chapela, 28, ofrece la gasolina a 1,689 euros por litro, mientras que la situada en la avenida Velázquez, s/n, la mantiene en 1,699 euros.

De este modo, Dinergia registra el precio más bajo de la gasolina entre las estaciones analizadas, con una diferencia de hasta siete céntimos por litro respecto a las opciones que se acercan al límite de 1,70 euros.

Las gasolineras más baratas de Málaga para repostar diésel

El diésel presenta precios más elevados que la gasolina, aunque todavía hay varias estaciones de Málaga capital donde se puede repostar por debajo de 1,80 euros el litro.

De nuevo, Dinergia encabeza el listado. En su estación de la calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11, el diésel cuesta 1,729 euros por litro. A continuación se encuentran varias alternativas con un mismo precio de 1,759 euros por litro: Ballenoil, en la avenida Velázquez, 113; Petroprix, en la calle Bahía Blanca, 31; Shell, en la calle Esteban Salazar Chapela, 28; y las estaciones de Petroprix situadas en la calle Licurgo, 2, y en la avenida José Ortega y Gasset, 277.

La gasolinera más barata de la provincia

La gasolinera más barata de la provincia de Málaga está en Cuevas de San Marcos. Se trata de S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, situada en la avenida de Juan XXII, s/n, donde la gasolina cuesta 1,563 euros por litro y el diésel, 1,654 euros por litro, según los precios actualizados este 7 de agosto.

Cuánto cuesta llenar el tanque

Con el precio medio de los carburantes situado entre 1,71 y 1,77 euros por litro, llenar un depósito de 50 litros cuesta actualmente entre 85 y 88 euros. Sin embargo, elegir una de las estaciones más baratas de Málaga permite reducir ese gasto.

Tomando como referencia Dinergia, la gasolinera más económica del listado, llenar un depósito de 50 litros con gasolina a 1,629 euros por litro cuesta 81,45 euros, mientras que hacerlo con diésel a 1,729 euros por litro supone 86,45 euros.

Esto supone un ahorro de alrededor de 4 euros en gasolina respecto al precio medio más bajo y de cerca de 2 euros en diésel frente al extremo superior de la media.