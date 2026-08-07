La Junta de Andalucía vende tres edificios abandonados del Centro de Málaga para construir vivienda protegida

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha vendido tres edificios abandonados en pleno Centro de Málaga para su rehabilitación y posterior reconversión en vivienda protegida.

Los inmuebles, ubicados en las calles Álvarez 16 y 18 y Alta 18, forman parte de la bolsa de solares del extinto convenio de las Tecnocasas y, una vez, restaurados, sumarán una decena de viviendas protegidas al parque público.

En concreto, la Junta ha adjudicado a la mercantil Micarmasol S.L los números 16 y 18 de la calle Álvarez, que suman unas superficies de 102,54 y 105,11 metros cuadrados, respectivamente, y permitirán construir seis viviendas protegidas. Por su parte, el edificio ubicado en el número 18 de la calle Alta, con una superficie de 143,29 metros cuadrados, permitirá levantar otras cuatro viviendas protegidas y ha sido adjudicado a Arcadia Alta S.L. En cuanto a si serán viviendas protegidas de alquiler o de compra, según ha podido saber este periódico, serán los promotores los que decidan la fórmula de comercialización.

Las tres adjudicaciones suman un importe superior a 791.000 euros. Estas operaciones forman parte de la estrategia de la Consejería de Vivienda para recuperar la finalidad residencial de inmuebles en desuso y atender la demanda de vivienda asequible mediante la colaboración con la iniciativa privada.

Una imagen de la calle Alta, en el Centro de Málaga. / Google Maps

Movilización del patrimonio

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado en un comunicado que “la Junta está poniendo todo el patrimonio público disponible, que llevaba décadas infrautilizado al servicio de uno de los principales retos que tiene Andalucía: aumentar la oferta de vivienda protegida”.

“Durante años se han mantenido inmuebles de titularidad pública sin destinar a ningún uso, sin generar oportunidades para las familias y sin contribuir a ampliar el parque de vivienda asequible. Desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta nuestra prioridad ha sido movilizar ese patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía y facilitar que puedan levantarse más viviendas asequibles”, ha señalado.

Rocío Díaz ha señalado que “movilizar el patrimonio público, hasta ahora sin uso, es una de las medidas más eficaces para aumentar la oferta residencial”. “No se trata únicamente de vender fincas, sino de activar la función residencial para la que fueron concebidas y facilitar el acceso a una vivienda protegida”, ha afirmado.

Convenio de las tecnocasas

Por otro lado, la Junta sostiene que la Consejería de Vivienda "continúa avanzando" con el Ayuntamiento de Málaga en el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo de liquidación del convenio suscrito para el desarrollo de actuaciones públicas en el Área de Rehabilitación del Centro Histórico, conocido como Tecnocasas.

Plaza Esperanza, en Lagunillas, donde se construirán las VPO. / AIM

En virtud de dicho acuerdo, el Ayuntamiento asumió el compromiso de adquirir 14 inmuebles de titularidad de AVRA. Ambas administraciones han consensuado ya los informes de valoración de estas fincas y avanzan en la tramitación administrativa necesaria para formalizar la operación.

La consejera ha destacado que “la colaboración institucional es esencial para poner en valor el patrimonio público y avanzar en actuaciones que contribuyan a la regeneración urbana y a ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda”.