Localizan en la Carretera de Cádiz a un fugitivo buscado por Colombia por matar a tiros a un hombre en Cali

Un ciudadano colombiano fue detenido ayer en Málaga por su vinculación con un homicidio cometido en Cali en 2018 y con un delito de tráfico de armas. Según ha informado la Comisaría Provincial, la actuación tiene su origen en una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial internacional en la que se informaba de la posible presencia de esta persona en la Costa del Sol.

La Orden Internacional de Detención detallaba que el reclamado consumó en 2018 un delito de homicidio doloso con arma de fuego tras abatir a tiros a un hombre en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más poblados de Colombia. La requisitoria, además, atribuye al prófugo un delito de fabricación, transporte y tenencia de armas en concurso con el de homicidio.

Extradición

Agentes de la Comisaría Provincial comenzaron a trabajar en el caso y el rastro les llevó a la capital malagueña. Concretamente a la Carretera de Cádiz, donde fue localizado y detenido. Al ser arrestado en virtud de una orden internacional, el hombre, de 32 años, ha sido trasladado a la Audiencia Nacional, cuya Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza 4 gestionará la extradición.