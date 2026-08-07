Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

El Ayuntamiento de Málaga ha activado una nueva fase de su plan de vigilancia contra la Fiebre del Nilo después de que la Junta de Andalucía confirmara la presencia del virus en una muestra de mosquitos tomada en el entorno del río Guadalhorce, en el distrito de Campanillas, que queda declarado en alerta hasta el 3 de septiembre.

La comunicación remitida por la Dirección General de Salud Pública de la Junta "en ningún caso" menciona que se haya registrado transmisión a personas ni a animales, según ha insistido el Consistorio, que atribuye la detección a los controles preventivos que se realizan de forma habitual mediante trampas. Ante ese resultado, se van a reforzar las fumigaciones en Campanillas, que se suman a las ya realizadas junto a la barriada de El Tarajal, y se ha adelantado, con carácter preventivo, la inspección de humedales en otros puntos de la ciudad.

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía" y ha insistido en que es "muy importante subrayar que no se ha registrado ningún caso de transmisión ni a personas ni animales", en declaraciones a este periódico. La edil ha explicado que el Ayuntamiento actúa "con la máxima rapidez y en coordinación con la Junta de Andalucía, que son quienes tienen las competencias", y ha avanzado que se va a reforzar la comunicación con la ciudadanía "para informar de forma clara y permanente sobre la evolución de la situación".

Más trampas y fumigación aérea

El protocolo, activo desde esta misma mañana, contempla un aumento de las inspecciones en aguas estancadas, la aplicación de larvicidas biológicos y la instalación de más trampas en las zonas donde se confirme la presencia del virus. Un equipo de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, junto con técnicos municipales, se ha desplazado ya a la zona del muestreo para intensificar la fumigación de imbornales y áreas con agua estancada susceptibles de acoger larvas. El plan incluye también fumigaciones por vía aérea en el entorno del área en alerta. La declaración se mantendrá cuatro semanas o hasta que, durante un periodo equivalente, no se detecte circulación del virus.

La revisión del mapa de riesgo de la Junta de Andalucía para la temporada 2026 sitúa a Málaga en nivel alto, la categoría reservada a los municipios con circulación detectada en los tres años anteriores: en el mismo punto de muestreo ya se registraron casos puntuales en septiembre y octubre de 2025.

Gómez ha remarcado que estas medidas amplían "las medidas preventivas que ya venimos realizando desde hace seis años" a través del plan municipal específico, y ha defendido que el objetivo del Consistorio es "seguir actuando con transparencia y anticipación para proteger la salud pública".

Mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental / L.O.

Seis años de vigilancia permanente

El Consistorio mantiene desde hace seis años, en coordinación con la Junta, un programa específico que realiza un diagnóstico continuo mediante la toma semanal de muestras de mosquitos adultos en ocho puntos del término municipal, además de la búsqueda de acumulaciones de agua con posible desarrollo larvario en otros 24 puntos. Hasta ahora, el Ayuntamiento no había detectado el virus en sus propias muestras. Este plan se suma al programa ordinario de prevención y control de mosquitos, que se intensifica con el calor en barriadas próximas a los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Campanillas. En lo que va de año se han atendido 74 peticiones ciudadanas de tratamiento, frente a las 246 de todo 2025.

El Colegio de Médicos pide extremar la protección

En paralelo, el Colegio de Médicos de Málaga ha reforzado su llamada a la prevención tras confirmarse la detección del primer mosquito del género Culex, transmisor del virus, en Málaga capital. La corporación recuerda que el 80% de las infecciones son asintomáticas, en torno al 20% cursa con un cuadro leve similar a una gripe y un 1% puede derivar en formas graves, con afectación neurológica, parálisis flácida aguda, meningitis o encefalitis, con especial riesgo para mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas.

"Ante la aparición de fiebre acompañada de cefalea intensa, alteración del nivel de conciencia, rigidez de nuca, debilidad muscular o cualquier otro síntoma neurológico tras la exposición a picaduras de mosquitos, es fundamental acudir de forma precoz al médico de Familia o al servicio de urgencias", ha señalado la vocal de Atención Primaria del Colegio, la doctora Mariló Padial, que subraya que la prevención "continúa siendo la medida más eficaz" para reducir el riesgo de infección.

La institución ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha pedido no generar alarma, además de llamar la atención sobre los colectivos laborales más expuestos: agricultura, ganadería, jardinería, construcción, limpieza viaria y servicios de emergencias.

Cómo protegerse

Ambas fuentes coinciden en las recomendaciones básicas: usar repelentes autorizados (icaridina y citriodiol), especialmente al amanecer y al anochecer; vestir ropa que cubra brazos y piernas; instalar mosquiteras; y eliminar acumulaciones de agua estancada en macetas, juguetes o cubos, vaciándolos al menos una vez por semana. En piscinas, estanques o fuentes ornamentales se recomienda la cloración o la introducción de peces que se alimenten de larvas. El Ayuntamiento recuerda además el teléfono gratuito 900 900 000 para comunicar incidencias.