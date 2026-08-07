Málaga vende menos viviendas en 2026, pero sigue a la cabeza de Andalucía

La compraventa de viviendas en Málaga se ralentiza durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se vendieron 17.710 viviendas en la provincia, lo que supone una caída del 4,5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 18.535 operaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipología, la mayoría de las viviendas adquiridas fueron de segunda mano, con 11.707 operaciones, frente a las 6.003 viviendas de obra nueva. Esta última cifra también desciende ligeramente respecto al primer semestre del pasado año, cuando se vendieron 6.054 viviendas nuevas.

Además, del total de compraventas registradas durante los seis primeros meses del año, 670 correspondieron a viviendas protegidas. Pese al descenso interanual, Málaga continúa liderando la compraventa de viviendas en Andalucía, por delante del resto de provincias de la comunidad.En el acumulado de los seis primeros meses de 2026, en Andalucía se compraron un total de 71.151 viviendas

Solo en junio, la compraventa de viviendas en Andalucía aumentó un 1,7% respecto al mismo mes de 2025, hasta las 12.111 operaciones, el segundo mejor dato para un mes de junio de toda la serie histórica, según el INE.

Por provincias, Málaga encabezó las compraventas con 3.154 viviendas, seguida de Sevilla, con 2.112. A continuación se situaron Almería (1.563), Cádiz (1.422), Granada (1.310), Córdoba (1.141), Jaén (772) y Huelva (637).

Del total de operaciones, 11.239 correspondieron a viviendas libres y 872 a protegidas. Además, la vivienda usada concentró la mayoría de las ventas, con 8.854 operaciones, frente a las 3.257 de vivienda nueva.

Más de 19.000 viviendas transmitidas en Andalucía

Más allá de las compraventas, durante junio se contabilizaron 19.204 transmisiones de viviendas en la comunidad. Junto a las 12.111 ventas, se registraron 3.464 herencias, 332 donaciones y 17 permutas.

En el conjunto de las fincas urbanas, Andalucía contabilizó 31.101 transmisiones, de las que 20.187 fueron compraventas, 4.812 herencias, 550 donaciones, 42 permutas y 5.510 operaciones de otro tipo. También se produjeron 5.489 transmisiones de fincas rústicas: 2.276 correspondieron a compraventas, 2.086 a herencias, 147 a donaciones, 25 a permutas y 955 a otras operaciones.

La compraventa de viviendas vuelve a crecer en España

La compraventa de viviendas en España aumentó un 1,6% interanual en junio, hasta alcanzar las 59.288 operaciones, la cifra más alta para este mes desde 2007. Con este repunte, el mercado vuelve a terreno positivo después de cinco meses consecutivos de descensos.

El crecimiento estuvo impulsado sobre todo por la vivienda nueva, cuyas operaciones aumentaron un 6,3%, hasta las 12.766, mientras que las compraventas de segunda mano avanzaron un 0,3%, hasta las 46.522. Además, respecto a mayo, las ventas crecieron un 5%.

Pese a la mejora de junio, en el acumulado de los seis primeros meses de 2026 la compraventa de viviendas mantiene una caída del 2,6%. Por comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias registraron los mayores incrementos interanuales, mientras que Cantabria, Baleares y Galicia anotaron los principales descensos.