Metro de Málaga amplía sus horarios por la Feria: hasta las 2:30 horas en la Noche de los Fuegos

Metro de Málaga pondrá en marcha un dispositivo especial durante la Feria de Málaga, que se celebra del 15 al 22 de agosto, con una ampliación de sus horarios y un refuerzo de la seguridad para facilitar los desplazamientos durante una de las semanas con mayor movilidad en la capital.

La principal ampliación se producirá durante la Noche de los Fuegos, del viernes 14 al sábado 15 de agosto, cuando el suburbano permanecerá operativo hasta las 2.30 horas de la madrugada.

Además, desde las 20.00 horas del viernes y hasta el cierre, los trenes circularán con una frecuencia de cinco minutos, coincidiendo con el pregón y los fuegos artificiales que marcan el comienzo de las fiestas.

Horario del Metro de Málaga durante la Feria

Durante el resto de jornadas de la Feria de Málaga, el servicio comercial del Metro se prolongará hasta la 1.30 horas de la madrugada.

No habrá, sin embargo, modificaciones en las horas de apertura. Los días laborables, los primeros trenes comenzarán a circular a las 6.30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos el servicio arrancará a las 7.00 horas, como ocurre habitualmente durante el resto del año.

La ampliación prevista permitirá incorporar más de 13 horas adicionales de servicio respecto a una semana ordinaria.

Mujeres de flamenco en el metro de Málaga. / L.O

Más vigilancia en trenes y estaciones durante la Feria

Metro de Málaga también reforzará la vigilancia en trenes y estaciones ante el incremento de pasajeros previsto durante las fiestas y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del servicio en los momentos de mayor demanda.

La medida busca que el suburbano se convierta en una de las principales alternativas de transporte público para desplazarse durante la Feria de Málaga, especialmente en unas jornadas marcadas por una elevada actividad social, cultural y de ocio.

Este tipo de dispositivos especiales ya se aplica en otros acontecimientos multitudinarios de la ciudad, como la Semana Santa de Málaga, determinados encuentros deportivos, los partidos de Unicaja Baloncesto o algunas de las principales carreras urbanas.