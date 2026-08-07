La playa de Málaga que los expertos destacan entre las más "originales y secretas" de Europa: "En sus aguas se pueden ver peces de colores, pulpos y estrellas de mar"

Una de las playas más "originales y secretas" de toda Europa está en Málaga. Así lo ha asegurado el portal de viajes Jetcost, que ha escogido las 14 mejores playas del continente, entre las que solo una está en Andalucía: la playa de Calahonda, en Nerja.

De ese modo, esta pequeña cala de arena y grava oscura ubicada junto al Balcón de Europa, que cuenta con un hermoso mirador con vistas panorámicas sobre el mar, se presenta como uno de los destinos favoritos de los habitantes de todo el mundo para disfrutar de agua cristalina, naturaleza y tranquilidad.

Una cala junto al Balcón de Europa con casas blancas y puertas azules

"Es sin duda la playa más fotografiada y visitada de Nerja, debido, entre otras cosas, a su céntrica situación próxima al Paseo del Balcón de Europa, un mirador con impresionantes vistas al mar Mediterráneo, y colindante con la cala del Chorrillo", ha señalado el portal sobre esta playa que cuenta con forma de U y tiene apenas 120 metros de extensión.

Tal y como ha relatado, uno de sus mayores tesoros son sus antiguas casas y almacenes construidos próximos a las rocas, de paredes blancas y puertas azules, que "dotan a esta playa de un encanto particular".

Aguas transparentes, esnórquel y cuevas submarinas en Málaga

A esto se suma su oleaje moderado y su belleza natural, que la convierten en un lugar "ideal para practicar deportes acuáticos", como el esnórquel o el buceo: "En sus aguas transparentes se pueden ver peces de colores, pulpos y estrellas de mar".

El portal de viajes también ha afirmado que la presencia en esta playa de cuevas submarinas y formaciones rocosas añade "emoción a la exploración".

Las otras playas españolas y europeas de la lista

Estas riquezas naturales, sumadas a la presencia de restaurantes y negocios cerca de la costa y su original paseo marítimo de piedra, han convertido a este litoral en uno de los mejores de toda Europa.

Pero esta no es la única playa de España escogida por el portal de viajes, sino que entre las 14 más "originales y secretas" destaca Cala Macarella, en Menorca; la Playa de las Catedrales, en Lugo; Cala del Moraig, en Alicante; y la Playa del Papagayo, en Lanzarote.

Vista panorámica de la playa de Calahonda / L. O.

La selección europea se completa con enclaves como Elafonisi, en Creta; Cala Mariolu, en Cerdeña; Praia da Marinha y Praia dos Três Irmãos, en el Algarve portugués; Marina Grande, en Positano; Fomm ir-Rih, en Malta; Ölüdeniz, en Turquía; la bahía delle Zagare, en Gargano; y Zlatni Rat, en la isla croata de Brač.