Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Falta de electricidad en ventiladores, neveras, ascensores; o falta de agua corriente y dificultades de movilidad. Como ya adelantó ayer este periódico, estos son algunos de los problemas que llevan afectando a los vecinos del Centro Histórico de Málaga durante todo el mes de julio. Ahora, la Asociación de vecinos del Centro Histórico ha dado un paso más para reclamar una solución y ha trasladado estas quejas a través de un escrito al Ayuntamiento de Málaga. Todo, a causa de unos apagones provocados por las recientes olas de calor que "cada vez son más frecuentes y duraderos".

Según el documento enviado a principios de semana al Consistorio, estos "numerosos y reiterados" cortes en el suministro eléctrico están limitando "gravemente el desarrollo de la vida persona y familiar" de los vecinos. En base a esto, la propia comunidad no ve que sus esfuerzos por mitigar el problema sean suficientes sin la intervención del distrito: "Los vecinos ya están actuando a título particular y desde sus comunidades informando de dichas incidencias a la compañía de suministro eléctrico (Endesa) , pero la situación no experimenta mejoría definitiva, sino soluciones momentáneas y parciales", exponen en el escrito.

Exceso en la demanda

Este periódico consiguió contactar con Endesa y la compañía reveló que las causas de estas incidencias fueron provocadas por "puntas de demanda con recórds históricos en estas fechas" durante las olas de calor que ha registrado Málaga durante el último mes. Por otro lado, califican a los apagones como "incidencias puntuales" a las que el equipo técnico, asegura la compañía, ya ha dado solución.

No obstante, los vecinos han transmitido que, pese a que este malestar se ha centrado en el mes de julio, las incidencias se suceden desde finales de 2025. Una situación que en el escrito consideran "inaceptable en pleno siglo XXI en una ciudad como Málaga", la sexta capital más poblada de toda España.

Principales perjuicios

Siguiendo esta línea, los vecinos alegan que la falta de luz necesaria está "poniendo en riesgo la vida de los vecinos" al provocar el riesgo de caídas en domicilios durante el periodo nocturno o por la falta de funcionamiento en instrumentos destinados a personas con problemas de salud, como máquinas respiratorias.

La falta de movilidad es otro de los grandes escollos. En este sentido, los ascensores "dejan de funcionar por fallo eléctrico", lo que provoca que muchas personas, "especialmente las más vulnerables no puedan salir de sus domicilios o tengan dificultades para salir de sus viviendas. Algo que también limita el acceso a alimentos de primera necesidad por las dificultades a la hora de transportar la compra: "Muchos vecinos tendrían que utilizar las escaleras cargando peso, situación que no está, tampoco, al alcance de muchos vecinos por sus condiciones de movilidad física y fuerza", sostiene el escrito.

Además, se han registrado "faltas de agua corriente en muchos edificios" por falta de electricidad en los sistemas de bombeo y motores impulsores que transportan el agua a las viviendas. Sin obviar el fallo de electrodomésticos como frigoríficos y congeladores que, junto a las olas de calor, podría provocar el deterioro de alimentos y bebidas.

En base la queja, los vecinos inciden en que esta serie de problemas están tomando cada vez una mayor y "especial relevancia durate los meses de primavera y verano. Una estación, esta última, en el que es importante contar con una buena climatación para evitar golpes de calor. Por ello, la falta de suministro para el funcionamiento de ventiladores y sistemas de aire acondicionado durante días con temperaturas extremas y noches que han superado los 30º también contribuyen a la merma de la calidad de vida en unos vecinos que buscan soluciones efectivas.