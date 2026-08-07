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Los vecinos de Pedregalejo se concentrarán hoy domingo para protestar por las obras del paseo marítimo: "Vamos a expresar nuestra indignación por el resultado"

Convocada por vecinos del barrio y el colectivo Málaga para Vivir de Pedregalejo y El Palo, la concentración tendrá lugar a las 20.30 en la plaza del Varadero, donde se leerá un manifiesto

Vecinos de Pedregalejo denuncian el mal acabado de las obras del paseo marítimo

Vecinos de Pedregalejo denuncian el mal acabado de las obras del paseo marítimo

La Opinión

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Vecinos de Pedregalejo y el movimiento vecinal Málaga para Vivir de Pedregalejo y El Palo han convocado hoy domingo 9, a las 20.30 horas, en la plaza del Varadero, junto a Astilleros Nereo, una concentración de protesta por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, ahora mismo en ejecución.

En la solicitud presentada ante la Subdelegación del Gobierno, los convocantes justifican la concentración por "el destrozo de la arboleda, zonas ajardinadas y la privatización del espacio público, y el daño a algunas casas a consecuencia de las obras". Por este motivo, subrayan "la urgente necesidad de que se tomen medidas inmediatas por parte del Ayuntamiento de Málaga".

Los vecinos denuncian que las losetas elegidas para el paseo marítimo retienen las manchas con más facilidad, además de que hay decenas mal colocadas que causan tropiezos.

Los vecinos denuncian que las losetas elegidas para el paseo marítimo retienen las manchas con más facilidad, además de que hay decenas mal colocadas que causan tropiezos. / A.V.

En declaraciones a La Opinión, Antonio Medina, de Málaga para Vivir, lamentó que las obras hayan restado "sombra y bancos", y criticó las importantes "deficiencias" que provocan caídas a los paseantes, por el alto número de losetas mal colocadas.

"Se ha sobrepasado la capacidad de carga del paseo marítimo"

Antonio Medina mostró su preocupación por la demolición de las jardineras, y un concepto de paseo marítimo diáfano que también ha eliminado el escalón que, en el anterior paseo marítimo de 1983, delimitaba la zona de las terrazas del paso peatonal.

En su opinión, el paseo diáfano hará que la ocupación de las terrazas aumente, y alertó además de que "el problema de Pedregalejo es que se ha sobrepasado la capacidad de carga del paseo; está sobresaturado, por lo que no pueden seguir dando licencias para que todas las casas estén ocupadas por restaurantes".

Los vecinos piden claridad sobre los metros que quedarán libres de servidumbre de tránsito en el paseo marítimo de Pedregalejo.

Los vecinos piden claridad sobre los metros que quedarán libres de servidumbre de tránsito en el paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

En este sentido, hizo hincapié en que, si continúa esta dinámica, el barrio marinero de Pedregalejo puede terminar "como Echeverría del Palo" durante los años de la movida.

Antonio Medina confirmó que, en la concentración, los vecinos leerán un manifiesto "muy en la línea con la singularidad de un barrio tradicional, y vamos a expresar nuestra indignación por el resultado de las obras", al tiempo que destacó que reivindicarán "el espacio público del paseo, un paseo marítimo para pasear; cosas de sentido común".

Grietas en una casa de la plaza de Las Palmeras, por las obras del paseo marítimo, critican los vecinos.

Grietas en una casa de la plaza de Las Palmeras, por las obras del paseo marítimo, critican los vecinos. / A.V.

Las críticas de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo

La Opinión ya se hizo eco del malestar vecinal por las obras, cuando el pasado 26 de julio recorrió el paseo con la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

El colectivo vecinal denunció, entre otras cuestiones, el exceso de palmeras en la plaza de las Palmeras, un alto número de ellas ya secas, así como la elección de las losetas que a su juicio retienen la suciedad, además de la mala colocación de decenas de ellas.

Los vecinos ven un riesgo frente a los temporales estas plazas desprotegidas en el nuevo paseo marítimo de Pedregalejo.

Los vecinos ven un riesgo frente a los temporales estas plazas desprotegidas en el nuevo paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

La asociación de vecinos también criticó la aparición de grietas en las fachadas de algunas casas, provocadas por las obras, así como en escaleras de acceso a las viviendas.

También denunciaron la escasa altura de los muretes, lo que dificulta sentarse a los paseantes, mostraron su preocupación por la anchura final que habrá de paso peatonal frente a la hostelería, y avisaron de que las plazas abiertas que se han diseñado a lo largo del recorrido inundarán de agua el barrio cuando llegue un temporal fuerte. «Con este tipo de aperturas, si hay levante fuerte pasa por encima del espigón chico y el agua se mete aquí, digan lo que digan; y si no, lo vamos a ver», indicó el dirigente vecinal Adolfo García.

Noticias relacionadas y más

"La obra no está terminada"

Fuentes municipales respondieron en julio a las críticas de los vecinos resaltando que "la obra no está terminada". Además, señalaron que "la dirección facultativa supervisa y corrige en el desarrollo de la obra, y antes de la recepción de la misma se arreglarán los desperfectos que se detecten".

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