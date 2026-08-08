La avenida Cánovas del Castillo: una vía de unión entre el centro histórico de Málaga y la playa de la Malagueta

Cercana al actual Muelle 1 y estableciéndose como una vía directa a la Playa de la Malagueta, se encuentra la Avenida Cánovas del Castillo. Esta calle de breve longitud, supone uno de los caminos más modernos y reformados de la zona. Se habilitó con la intención de atender al crecimiento demográfico que estaba experimentando la ciudad en el siglo XX, de ahí su cantidad de edificios y la variedad de establecimientos que presenta.

Origen de la Malagueta

La zona costera y habitada por pescadores obtuvo su nombre debido a la acumulación de arena en la cara exterior del muelle. Joaquín de Villanova propuso esta idea en 1783 en semejanza al puerto de Barcelona, La Barceloneta.

Su creación comenzó en 1950 con el proyecto de construcción de casas matas humildes de José González Edo. El arquitecto pretendía simular el barrio de "Santa Cruz" en Sevilla, destinado al turismo. Sin embargo, en 1964, el Gobierno Central anuló el plan y Portillo Queipo propuso una idea alternativa con una mentalidad más empresarial: la edificación masiva del barrio para las altas clases de la ciudad.

Algunos historiadores lo han llegado a calificar como el "Manhattan de pacotilla". En un espacio de factorías y almacenes, se llegaron incluso a construir bloques, camuflando por completo a la chimenea de la antigua fábrica de energía eléctrica.

Avenida Cánovas del Castillo en La Malagueta / Aroha Moreno

Cánovas del Castillo

La avenida debe su nombre a la figura de Antonio Cánovas del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros de España. El reconocido político es recordado en Málaga por su gran labor de mejora y evolución en la capital, especialmente por el proyecto de instauración del Parque de Málaga. Por esa razón, en 1975, se instaló un monumento en su honor como agradecimiento por su plan para incorporar el puerto moderno y ganar terreno con respecto al mar. Esta estatua, realizada por el escultor antequerano Jesús Martínez Labrador, se puede encontrar en la intersección de este paseo con la calle Maestranza, paralela al anterior.

Estatua de Cánovas del Castillo en Málaga / Aroha Moreno

Gentrificación y fugacidad

Actualmente, esta avenida es un elemento de unión entre el centro de Málaga y el Paseo Marítimo de la Malagueta. Este uso hace que la calle se caracterice por el movimiento continuo y la variedad de transeúntes, siendo en su mayoría, turistas. Además, la presencia de extranjeros se refuerza con el hotel Maestranza, situado al comienzo de la avenida.

Carmen, vecina de la zona, afirma que "la mayoría de personas que caminan por aquí cada día son de otros países". Añade que muchos comercios tradicionales han sido sustituidos por otros enfocados al turismo, convirtiendo al área en un espacio para visitantes en vez de malagueños.

Una dependienta de la calle respalda estas declaraciones: "El negocio está visitado principalmente por turistas. Tengo que utilizar mucho el inglés", comenta entre risas. Añade que el barrio es tranquilo y está enfocado a personas con mayor nivel económico, pero que esta avenida en específico, no mantiene un estilo de vida cercano.