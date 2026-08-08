El Ayuntamiento de Málaga no sabe ni dónde tiene La Virreina

Con 1.234 millones de euros, el presupuesto de nuestro Ayuntamiento de Málaga para este año, se pueden hacer muchas cosas.

Pues no hay manera de que, con tan ingente partida, y pese a disfrutar de un ejército de cargos de confianza que vela por nuestra ciudad -y por una larga vida en la administración local-, nadie tenga la ‘confianza’ de decirle al alcalde: «Paco, a ver si quitamos ya lo de La Virreina, que llevamos 16 años con este bochorno».

Málaga, desde uno de los miradores del parque periurbano de La Virreina. / A.V.

Porque fue en 2010 cuando la Asociación de Vecinos Palma-Palmilla Un nuevo futuro hizo un recorrido con La Opinión por este bonito parque periurbano, para denunciar la presencia de restos de obra de la segunda circunvalación de Málaga.

Ese mismo año 2010 en que se abrió al tráfico el primer tramo, los vecinos ya llamaron la atención sobre la presencia de grandes topes de obra, tuberías de plástico y grandes secciones circulares de hormigón abandonados por el campo.

Topes de obra deshechos, en el parque periurbano de La Virreina, este jueves. / A.V.

16 años de siesta municipal

Por desgracia para los usuarios de esta zona verde, y para el Medio Ambiente en general, lo que ha seguido, metafóricamente hablando, ha sido una siesta municipal de 16 años.

Es uno de los ‘agujeros negros de gestión’ de nuestro Consistorio. No es el único. Como saben por esta sección, uno de los rincones de Málaga más pésimamente atendidos desde hace lustros resulta ser, precisamente, uno de los más visitados por los turistas: la subida a Gibralfaro.

Tuberías de plástico en el parque periurbano de La Virreina. / A.V.

Como informó este periódico, y todo un símbolo de la falta de brío consistorial, al menos en mayo seguía dando la bienvenida a los turistas que se asomaban al mirador de Gibralfaro una pintada gigante que llevaba 23 años sin ser limpiada.

Si así está este punto de atracción turística, en plena zona monumental de Málaga, ya comprenderán por qué a recoger estos restos de ‘basuraleza’ no acude ni El Tato.

Otros topes de plástico, este jueves en el parque periurbano de La Virreina. / A.V.

Ayer, siempre con la ilusión de encontrar la zona por fin limpia, el firmante volvió a peinar este rincón de Málaga. Y volvió a disfrutar de unos restos de obra tan degradados, que se descartarían en una película de zombis.

Los plásticos están desperdigados por este rincón del parque periurbano de La Virreina desde, al menos, 2010. / A.V.

Lo peor, claro, es ver cómo tanto plástico va desintegrándose año tras año en una miríada de microplásticos.

Con 1.234 millones de euros, ¿no hay dinero para mandar una furgonetilla y que haga tres portes? O eso, o el Ayuntamiento no sabe ni dónde tiene La Virreina. Hasta el año que viene.