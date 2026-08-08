El Colegio de Veterinarios de Málaga pide reforzar la vigilancia tras detectarse el virus del Nilo en Campanillas

Tras confirmarse la presencia del virus en una muestra de mosquitos tomada en el entorno del río Guadalhorce, el distrito de Campanillas ha sido declarado en alerta hasta el 3 de septiembre. Ante esta situación, el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga recomienda reforzar las medidas de prevención y vigilancia.

La institución colegial señala que la declaración, comunicada por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía recoge que, según la información trasladada por el Ayuntamiento de Málaga, la detección se refiere a la presencia del virus en mosquitos y no se ha registrado transmisión a personas en la ciudad.

Actuar con prudencia y sin alarma

El Colegio de Veterinarios considera necesario actuar con prudencia, sin generar alarma, y recuerda que la detección temprana del virus demuestra la importancia de los programas permanentes de vigilancia entomológica, animal y humana. Estos tres ámbitos deben funcionar de manera coordinada, de acuerdo con el enfoque Una Sola Salud -One Health-, que reconoce la estrecha relación existente entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad zoonósica transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. Las aves, especialmente las silvestres, constituyen el principal reservorio y hospedador amplificador del virus. Los seres humanos y los équidos son hospedadores accidentales o finales y, en condiciones normales, no transmiten la enfermedad ni mantienen su ciclo epidemiológico.

Vigilancia de équidos

El Colegio solicita a los veterinarios clínicos y a los responsables de explotaciones, centros ecuestres y lugares de alojamiento de équidos que mantengan un nivel elevado de vigilancia ante la posible aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

En los caballos, la infección puede cursar de manera asintomática, pero algunos animales pueden presentar alteraciones neurológicas como debilidad, descoordinación, ataxia, fasciculaciones musculares, cambios de comportamiento, dificultad para mantenerse en pie o postración. La fiebre no aparece en todos los casos.

Actuación si encuentran indicios en los animales

Ante cualquier signo compatible, los propietarios deben contactar de inmediato con su veterinario. Los profesionales veterinarios procederán, cuando corresponda, a comunicar la sospecha a los servicios oficiales de sanidad animal, con el fin de facilitar la investigación epidemiológica y la adopción de las medidas de control necesarias.

El Colegio recuerda asimismo la conveniencia de que los propietarios consulten con su veterinario el programa de vacunación de los équidos, especialmente en animales situados en zonas de riesgo o con mayor exposición a los mosquitos. La vacunación debe complementarse siempre con medidas destinadas a reducir el contacto con los vectores.