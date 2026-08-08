Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria

La línea C-2 del Cercanías de Málaga que comunica la capital de la Costa del Sol con Álora en el Valle del Guadalhorce se encuentra temporalmente interrumpida después de un incidente con un tren de Media Distancia entre Málaga y Sevilla.

La catenaria se ha chocado con un tren

En este sentido ha informado Adif que precisa que ha sido el tren de Media Distancia 13921 que va de la estación María Zambrano a Sevilla Santa Justa autopropulsado diésel el que ha golpeado la catenaria y se encuentra detenido a la entrada de la localidad malagueña de Álora.

Adif precisa que la catenaria que ha golpeado el tren se encontraba desprendida por una incidencia en las obras programadas en la zona, y que a consecuencia de ello se encuentra interrumpida la circulación de la línea C-2 del Cercanías que discurre entre la capital malagueña y el área del Valle del Guadalhorce.

Plan alternativo de transporte

Adif ha informado en sus redes sociales de que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera. Este establece que los trenes de Cercanías de la línea C-2 rotan en Cártama para dar cobertura a los trenes de media distancia entre Málaga y Antequera.