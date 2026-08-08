Jorge León, el actor malagueño de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: “Estos tres meses han sido más una aventura que una grabación”

Al partir de Troya, Odiseo sabía perfectamente que su gran meta era volver a la isla de Ítaca donde le aguardaba su familia. Sin embargo, no todos recorren sus “propias odiseas” como el protagonista de la popular historia de Homero. Hay veces que se camina para llegar a la meta y otras en la que esta se encuentra dentro del propio trayecto en un ejercicio de aprendizaje y autoconocimiento. Así es como, tras un cúmulo de eventos, Jorge León, el actor malagueño que ha trabajado en ‘La Odisea' de Christopher Nolan, supo cuál era su meta en la vida. El viaje partió desde Málaga y acabó en Hollywood.

Nacido en 1979 en El Palo, su fascinación por el cine desde bien pequeño, una cámara de vídeo y una dosis considerable de aburrimiento – fundamental para el desarrollo de la creatividad– fueron los ingredientes que desvelaron a León su vocación en la vida: “Me gustaban mucho las películas, E.T., Los Goonies... Todo lo que tocaba Steven Spielberg me encantaba, pero también veía películas antiguas, Robert Redford, Paul Newman y algunas películas españolas. Cuando aún estaba en el colegio, mis padres compraron una cámara de video y ahí empecé a hacer mis propios cortos y videos de animación con plastilina. Más que un momento, fue un cúmulo de eventos y trabajos de verano aburridos, que me hicieron ver que mi camino estaba en el cine”, explica León.

Años después de cumplir los 20, León decidió partir a Londres en 2005 con el fin de llevar a la práctica esa vocación que había forjado durante su infancia: “Cuando llegué a Londres, apenas hablaba inglés; había aprendido un poco y practicaba en el tiempo que tenía libre del trabajo veraniego para pagarme el viaje, meses de alquiler y gastos. Pero conseguí trabajo rápido y empecé a hacer cortos para la universidad y para directores que empezaban”, comenta. Lo que no sabía León en ese momento es que acabaría trabajando con el propio Spielberg, director de las películas que tanto le habían fascinado de pequeño.

De Star Wars a ‘La Odisea’

Tras hacer algún que otro anuncio y serie para la cadena pública británica BBC, debutó en la película ‘Fishing Salmon in the Yemen’ con Ewan Mcgregor como soldado de la fuerza élite del Ejército Británico. Junto a este papel León también le guarda un especial cariño a ‘Dark Shadows’, la segunda película en la que trabajó, en este caso, con Johnny Deep :” Él es un vampiro todo el rato, incluso detrás de cámara; ver cómo actúa; seguir las órdenes de Tim Burton; hablar con Michelle Pheiffer entre tomas. Estaba como un niño chico en Disneyland. Ese día me di cuenta de que había encontrado mi sitio”, comenta a este periódico.

A partir de ahí, León ha participado en numerosos filmes como actor y especialista en cine de acción, un oficio complejo, pero que disfruta: “Me encanta la acción. Me lo paso muy bien haciendo escenas peligrosas, lucha con espadas, tiroteos, persecución de coches, etc., El especialista tiene que entrenar de por vida y aprender habilidades nuevas siempre, la competencia es muy grande y tienes que ser el mejor en lo que haces para conseguir tu sitio. Pero yo he tenido la suerte de trabajar varias veces con el actor y especialista más reconocido del mundo: Tom Cruise”, explica.

Jorge Leon en 'Mission Impossible' / Archivo personal

Por ello, el especialista en cine de acción o stunt es un puesto dentro del cine en el que los actores principales son reemplazados para rodar escenas peligrosas, violentas o de alta exigencia física. En este sentido, León reclama un “mayor reconocimiento” y galardones dentro del cine, como los Oscars o los Goya.

Desde ser agente de la CIA junto a Tom Cruise en Misión Imposible, hasta participar en otros grandes títulos como 'Fast and Furious' o 'Star Wars''. León destaca su trabajo con Tom Cruise y se acuerda de un momento emotivo con Spielberg: “Después de crecer con sus películas, que se acuerde de tu nombre y te felicite por el trabajo desempeñado es una locura. Me lo hubieran dicho de pequeño y no lo hubiera creído”, dice León. Sin embargo, `'La Odisea' se ha ganado “un lugar top” entre sus trabajos favoritos, una grabación de tres meses que ha sido “una auténtica aventura” para él.

Jorge León en Solo Stars Wars / Archivo personal

El rodaje

Esta vez a León le ha tocado ser uno de los hombres de Odiseo, “tanto en el barco remando y navegando como en tierra luchando “. Además, ha participado en las escenas de Telemachus y Agamenón. Durante el periodo de selección, junto a que los actores fueran especialistas de acción, Nolan buscaba experiencia con espadas, remo y natación avanzada en mar abierto. Factores que encajaban a la perfección con las características de León: “Soy máster en espadas por la Escuela de Acción Británica. Además, de pequeño en El Palo he remado jábegas y eso me llevó a estar bien entrenado en la técnica de remo, en la que salí elegido entre los primeros del casting. Meses antes de la grabación añadí más natación y remo a mis entrenamientos para estar preparado en las duras y difíciles condiciones de grabación”, explica León.

Por otra parte, Nolan tampoco quería efectos añadidos al rodaje, algo que ha sido muy satisfactorio para León: “He trabajado con un grupo increíble de profesionales. Es increíble haber grabado en los sitios donde lo hicimos; a la antigua, todo real, sin efectos especiales ni con inteligencia artificial. 'La Odisea' es el sudor de todos nosotros”. Para conseguir este fiel estilo al “cine puro” de Nolan el rodaje ha ido por diferentes países con el fin de encarnar los diferentes escenarios partícipes en la historia de Odiseo.

Rodaje de 'La Odisea' en Escocia / Archivo personal

Lugares que albergan una gran diversidad natural como el Sáhara Occidental, Marruecos, Islandia, Italia, Malta, Escocia o Grecia: “Todos los lugares fueron espectaculares y remotos, pero quizás elegiría Favignana y Lipari (islas de Italia), por sus volcanes y aguas azules turquesa”, afirma León que no olvida que ese emplazamiento fue el escenario de una de las escenas más duras y peligrosas de su carrera.

El realismo de Nolan

‘La Odisea’ no fue una excepción para Nolan en su fama de ser estricto, disciplinado y tradicional en sus rodajes: “ Nadie podía sacar el teléfono ni usarlo en el set; todos comíamos juntos y hacíamos todo juntos; todas las vestimentas estaban cuidadas en el detalle para ser tan orgánicas como los personajes. Las localizaciones remotas, cuanto más dificultad, mejor. Nolan es uno de mis directores favoritos, verlo trabajar y estar bajo su dirección fue increíble” , sostiene León que destaca como “todo funcionó a la perfección”, ya que incluso la grabación se acabó “días antes de lo programado”.

Además de su control por saber bien lo que quiere y espera de cada escena, su habilidad para la escritura al realizar esta adaptación junto a su capacidad de coordinación del equipo; León destaca que, aunque se realizarán escenas peligrosas, Nolan nunca pedía algo que no hiciera él mismo.

Así lo demostró en la escena de la tormenta en Favignana en el ‘Capitán de Draken’ (el barco de Odiseo donde se grabó). Pese a las advertencias de lo peligroso que era salir a mar abierto, Nolan convenció al capitán y, junto a su discurso motivacional previo que subió la adrenalina al equipo de rodaje, todos salieron a grabar en lo que fue una auténtica tormenta perfecta para León: “Con olas gigantes y viento huracanado teníamos que remar el barco de Odiseo con Matt Damon y luchar con la tormenta. Algunos salieron volando por los aires porque las olas eran muy fuertes y empujaban los remos donde querían, otros vomitaban, mientras Matt Damon gritaba ‘and row!, and row!’ Para que todos remaramos al mismo tiempo, aunque fuese prácticamente imposible”, afirma.

Jorge León después de la tormenta durante el rodaje / Archivo personal

Otros detalles

Precisamente, Matt Damon ha sorprendido a muchos aficionados al séptimo arte. Con 55 años y una larga carrera a sus espaldas, el popular actor estadounidense ha afrontado esta producción con la idea de que esta podría ser su última película de acción pura que su cuerpo le permitiera hacer al máximo nivel. Para ello, tuvo que reducir su peso hasta los 76 kilos, un cambio físico que León vió de cerca: “Desde el primer día entrenando con nosotros en el barco, se notaba su buen físico. Tampoco hubo mucho tiempo para entrenar y los días eran muy largos, ya que solo teníamos tres o cuatro horas para dormir en el hotel”.

Sin embargo, León destaca un momento en el que tuvieron que hacer un especial desgaste físico: “En Escocia, por ejemplo, durante la escena de los gigantes el agua estaba tan fría al llegar al barco que hacíamos flexiones o sentadillas para entrar en calor”. Sacrificios y exigencia física que no han privado a León de compartir buenos momentos con todo el equipo: “Durante los tres meses hemos tenido una convivencia muy buena y nos hemos unido como una familia. Pasé más tiempo con Matt Damon y Tom Holland, los dos muy simpáticos y siempre dispuestos a echar unas risas, sobre todo Matt, a quien le encanta bromear”, comenta.

Cine IMAX

Por otra parte, volviendo al énfasis de Nolan por hacer la película lo más real posible, para la grabación se utilizaron íntegramente cámaras IMAX por su resolución y calidad de imagen inigualables. Algo que ha marcado un hito histórico al convertir ‘La Odisea’ en la primera película de ficción rodada al completo con este tipo de equipos. Sin embargo, su manejo implicó una serie de dificultades durante el rodaje: “La cámara es enorme y es difícil llevarla, montañas, cuevas, barcos, bosques. Además, hace mucho ruido también, por eso crearon una caja especial para meterla y cancelar todo el ruido posible para hacer los diálogos de cerca. Cada rollo tiene 3 minutos de película, por lo que cada tres minutos había que cambiar la película, algo muy arriesgado en el mar”, describe León.

El director Christopher Nolan con una cámara IMAX. / EPC

En cuanto a la experiencia de visionado, la película se puede disfrutar en su máximo potencial en salas IMAX: “He visto la película con producción IMAX 70 mm en Londres y fue increíble no solo por el tamaño de la pantalla, sino porque te sientes dentro de la película al verla. En Málaga necesitamos un cine IMAX, cada vez más directores van a grabar en este formato y así pueden disfrutarlo”, comenta León a este periódico.

Lo siguiente

Recientemente, León ha participado en la quinta temporada de la serie Slow Horses de Apple TV como agente del MI5 (servicio de inteligencia interior del Reino Unido). Por otro lado, anuncia que en octubre aparecerá en The Digger, la última película de Alejandro Iñarritu protagonizada por Tom Cruise. Y justo ahora se encuentra en Londres, donde hace unos pocos días terminó la serie de Gangs of London donde da vida al líder de una mafia.

No obstante, de cara al futuro León ha dejado claras varias cosas. En primer lugar, que el niño que soñaba estar en películas “estaría muy contento y orgulloso” del adulto que ha conseguido interpretar estos papeles, tras un duro trabajo y sacrificio. Y, la segunda, es que el viaje no ha acabado y “quedan muchas más aventuras por venir”. Entre ellas, para León sería “un sueño” compartir pantalla con Antonio Banderas y, además, rodar en su “Ítaca personal”: la Málaga que le vió crecer.