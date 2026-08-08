Málaga se cubre de taró: ¿por qué se produce este fenómeno?

Desde primera hora de la mañana del sábado, una espesa capa de niebla ha cubierto parte del litoral malagueño. Este fenómeno, conocido como 'taró' y habitual en la costa de Málaga, ha teñido el cielo desde Rincón de la Victoria hasta Marbella.

El taró, que a su paso deja una escena peculiar por el contraste de la neblina adentrándose en el mar y un leve descenso de temperaturas en plena ola de calor, lleva a muchos a preguntarse: ¿por qué se genera este fenómeno?

La Taró ha cubierto Málaga este sábado / L.O

¿Por qué aparece la 'taró'?

La taró es un fenómeno habitual en la costa de Málaga que aparece cuando una masa de aire cálido y húmedo circula sobre una superficie marina más fría, generalmente impulsada por vientos flojos de componente sur o sureste. Este contraste hace que el aire se enfríe y el vapor de agua se condense, formando una espesa capa de niebla o nubes bajas.

Dependiendo del viento, esta niebla puede desplazarse hacia la costa y entrar en la bahía de Málaga, especialmente en las zonas más próximas al mar.

Su llegada provoca un ambiente más fresco, reduce notablemente la visibilidad y puede generar tanta humedad que llega incluso a mojar el suelo.

La Taró ha cubierto Málaga este sábado / L.O

Aviso amarillo

Una vez la taró desaparezca por completo, las temperaturas volverán a aumentar en Málaga, donde se ha activado el aviso amarillo en algunos puntos.

Las temperaturas más altas las registra Antequera, donde se prevée alcanzar los 38 grados durante la jornada del sábado y se ha activado la alerta naranja. Otros municipios que mantienen activo este aviso son Villanueva de Algaidas, Fuente de Piedra y Alameda, entre otros.