Fenómeno meteorológico
Málaga se cubre de taró: ¿por qué se produce este fenómeno?
El fenómeno meteorológico, que se ha extendido desde Rincón de la Victoria hasta Marbella, se produce por el contraste entre la temperatura del mar y el aire cálido y húmedo
Desde primera hora de la mañana del sábado, una espesa capa de niebla ha cubierto parte del litoral malagueño. Este fenómeno, conocido como 'taró' y habitual en la costa de Málaga, ha teñido el cielo desde Rincón de la Victoria hasta Marbella.
El taró, que a su paso deja una escena peculiar por el contraste de la neblina adentrándose en el mar y un leve descenso de temperaturas en plena ola de calor, lleva a muchos a preguntarse: ¿por qué se genera este fenómeno?
¿Por qué aparece la 'taró'?
La taró es un fenómeno habitual en la costa de Málaga que aparece cuando una masa de aire cálido y húmedo circula sobre una superficie marina más fría, generalmente impulsada por vientos flojos de componente sur o sureste. Este contraste hace que el aire se enfríe y el vapor de agua se condense, formando una espesa capa de niebla o nubes bajas.
Dependiendo del viento, esta niebla puede desplazarse hacia la costa y entrar en la bahía de Málaga, especialmente en las zonas más próximas al mar.
Su llegada provoca un ambiente más fresco, reduce notablemente la visibilidad y puede generar tanta humedad que llega incluso a mojar el suelo.
Aviso amarillo
Una vez la taró desaparezca por completo, las temperaturas volverán a aumentar en Málaga, donde se ha activado el aviso amarillo en algunos puntos.
Las temperaturas más altas las registra Antequera, donde se prevée alcanzar los 38 grados durante la jornada del sábado y se ha activado la alerta naranja. Otros municipios que mantienen activo este aviso son Villanueva de Algaidas, Fuente de Piedra y Alameda, entre otros.
- Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
- Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
- Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
- Delegados de la Junta con patada en el culo, Podemos Málaga se empecina y el CIS andaluz cocina izquierda con patatas
- Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
- Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera
- El restaurante tradicional de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores de España por recuperar 'la antigua manera de guisar': 'Es apasionante
- Las tres plazas de Málaga con fatiga turística de materiales