Málaga registró el tercer julio más caluroso de la historia con un impacto de 74 fallecidos por calor

Julio de 2026 no sólo ha pasado a la historia de la provincia por las muertes por calor. El registro inédito de 74 fallecidos por esta causa va a acompañado por unos datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que justifican la alerta climática que pesa sobre Europa este año. La temperatura media provincial se elevó hasta los 28 grados, lo que supone el tercer registro más alto desde que se tienen datos, es decir, desde 1961. Y ese número se sitúa por encima de la media histórica en hasta 2,6 grados.

Lo que se asumía como el apogeo del verano mediterráneo se ha transformado en una crisis de salud pública de primera magnitud, impulsada por un calentamiento atmosférico que los expertos califican de "implacable y mantenido en el tiempo". La persistencia de las noches tropicales sin tregua térmica avalan esos registros. Y se observa además en el adelanto de cosechas como la de la vid.

Anomalías de las temperaturas medias en junio de 2026 respecto al período 1991-2020 / Aemet

Realidad letal en numerosos puntos del continente europeo

Las actualizaciones de la evolución de los parámetros medioambientales y demográficos revelan que el riesgo derivado de las altas temperaturas ya no es una proyección de futuro, sino una realidad letal en numerosos puntos de Europa. Julio fue un mes "anómalamente cálido dentro de todas las series históricas", como aportan los balances oficiales de la propia Aemet.

El director de este organismo en la provincia, Jesús Riesgo, reconoce que hemos atravesado un mes "muy cálido". El persistente fenómeno del terral con viento seco y recalentado del interior empujó los termómetros por encima de los 41 grados en varias jornadas del mes pasado, "bloqueando además el enfriamiento nocturno indispensable para la recuperación del organismo humano", como agregan fuentes de Emergencias 112.

Emergencia sanitaria: la mortalidad se multiplica por cinco en Málaga

Este repunte de los termómetros ha tenido un reflejo inmediato y dramático en los índices de decesos de la provincia. Según avanzaba esta semana La Opinión de Málaga, la mortalidad atribuible directamente al exceso de calor se ha multiplicado por cinco en julio. Ha pasado de menos de 20 fallecimientos a los 74 del último mes contabilizado por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO), coordinado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los termómetros en Málaga capital han marcado temperaturas por encima de los 36 grados por la llegada del terral. / L. O.

Andalucía en este mismo periodo registró un total de 262 muertes asociadas a las altas temperaturas durante julio. Este volumen de decesos sitúa a la comunidad autónoma como la segunda región española con mayor letalidad por estrés térmico en el mes, siendo superada únicamente por Cataluña. El incremento andaluz supone triplicar las 83 muertes computadas en el mismo mes del año anterior.

Una tendencia que también se extiende al resto de España

En el ámbito estatal, este mismo repunte de muertes mantiene una gravedad similar. España cerró el mes de julio de 2026 con un balance provisional de 2.026 fallecimientos por calor extremo, prácticamente el doble (+91%) de las 1.060 muertes registradas en el anterior mes de julio.

El análisis demográfico revela que el impacto se concentró en los sectores más vulnerables: 1.944 de las víctimas mortales superaban los 65 años de edad, y dentro de ese espectro, 1.249 eran mayores de 85 años. En este contexto, las olas de calor que azotan de manera recurrente a la península Ibérica y al resto de Europa han obligado a los expertos de las principales instituciones sanitarias a endurecer los mensajes de prevención y rescate ciudadano.

Mantener la hidratación corporal es importante tanto por fuera como por dentro. / Álex Zea

Extremar la precaución hasta que las altas temperaturas den tregua

Diversos portavoces médicos insisten en que, ante un entorno que supera de forma continuada los 38 o 40 grados, los mecanismos de sudoración y vasodilatación periférica resultan insuficientes si no se reponen de forma artificial los fluidos perdidos. Son imprescindibles los consejos médicos que periódicamente se trasladan a la población. "La hidratación constante no es un consejo de confort; en la Europa del cambio climático, es una garantía de supervivencia celular", señalan facultativos de los servicios de urgencias andaluces.

Explican que el cuerpo humano puede llegar a perder hasta un litro de agua por hora a través de la transpiración en ambientes extremos. Si esa pérdida de líquido y sales minerales no se compensa de manera proactiva, bebiendo agua o zumos naturales de forma continua sin esperar a que aparezca la sensación física de sed, la sangre se espesa, la presión arterial cae y el sistema cardiovascular entra en un escenario de precolapso. Para los sanitarios, la adaptación al calor extremo ha dejado de ser un debate estrictamente medioambiental para convertirse en el "desafío sanitario más urgente" del siglo XXI.