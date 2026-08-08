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Organización criminal

Tres detenidos en Málaga tras desarticular uno de los mayores grupos criminales de tráfico de hachís

La operación se ha saldado con 57 detenidos en diversas provincias españolas y la incautación de más de 9.600 kilos de droga

Vehículo de la Policía Nacional

Vehículo de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

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La Opinión

Málaga

Tres personas han sido detenidas en Málaga por pertenecer a una de las mayores organizaciones criminales asentada en España dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, especialmente en hachís.

La Policía Nacional ha desarticulado este grupo criminal en una operación en la que ha detenido a 57 personas en el país.

La organización introducía la droga por las costas españolas desde Marruecos y esta se transportaba por carretera hasta Madrid, donde la almacenaban en pisos alquilados. Para dicha acción actuaban como una empresa mayorista que la distribuía a clientes menores del territorio nacional o a otras redes europeas.

Introduccían droga a España

La investigación, llevada a cabo en varias fases y dirigida por la Sección de Instrucción, Plaza 1 de la Audiencia Nacional, se inició en agosto del 2025 cuando se tuvo conocimiento de que se estaban canalizando actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas a través de una plataforma de mensajería encriptada.

Tras esto, se constató que había una organización criminal internacional "con alto grado de profesionalidad" dedicada a la introducción de hachís y marihuana procedente de Marruecos a través de las costas españolas.

Una vez tenían las ganancias en su poder por la venta de sustancia estupefaciente lo devolvían al cauce legal mediante la concesión de créditos fraudulentos, invirtiendo en propiedades y vehículos de lujo, falsificando nóminas y facturas a través de empresas pantalla.

Detenidos y registros

Durante la operación se ha detenido a 57 personas, en Madrid (45), Guadalajara (dos), Burgos (una), Almería (una), Málaga (tres) y Valencia (cinco), por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental y depósito ilícito de municiones, de las cuales 18 han ingresado en prisión.

Además, desde agosto de 2025 hasta julio de 2026, se han realizado 20 entradas y registros, de las cuales dos han sido en Málaga, y el resto en Madrid (15), Guadalajara (dos) y Valencia (una).

En estos registros se han incautado 8.500 kilos de hachís, más de 1.100 kilos de marihuana, 47 botellas de gasolina, 19 vehículos, 12 relojes de lujo, 50.800 euros y un arma de fuego.

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Actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones e incautaciones.

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