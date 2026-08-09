Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: "Va a ser otro Muelle Uno"

Los colectivos vecinales lograron reunir este domingo a unas 300 personas de todas las edades junto a la plaza del Varadero de Pedregalejo con un mensaje común: no al paseo marítimo actualmente en ejecución. Los organizadores insistieron en el carácter apolítico de la convocatoria.

Convocados por Málaga para vivir de Pedregalejo y El Palo, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo y la plataforma Vecinos por Pedregalejo, los colectivos han recogido firmas y preparan nuevas movilizaciones, al tiempo que han solicitado la visita urgente del alcalde, Francisco de la Torre a las obras, así como una reunión con la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Distrito Este y los responsables de las obras.

Cartel con el anuncio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

Qué reclaman los vecinos de Pedregalejo

Nur García, una vecina, se encargó de leer un manifiesto con las principales reivindicaciones de los vecinos. En primer lugar, reclaman "el uso ciudadano del paseo marítimo, que fue la finalidad con la que se presentó el proyecto" y recalcan que quieren que sea "un lugar para pasear, descansar, encontrarse y convivir".

También piden recuperar "la identidad, belleza e historia de Pedregalejo, respetando el carácter único que siempre ha tenido este paseo".

Un vecino de Pedregalejo, con un cartel de protesta por las obras del paseo marítimo, este domingo. / A.V.

Los vecinos, por otra parte, exigen más árboles, sombra y "espacios de estancia", para que Pedregalejo sea "un verdadero refugio climático". Además, demandan que se recuperen las isletas demolidas.

Otra reclamación es la de contar con "materiales de calidad" y la reparación de todas las deficiencias. También, la restitución de farolas históricas, bancos, pavimento de canto rodado "allí donde corresponda". En esta línea, piden que no se eliminen más elementos del antiguo paseo y que el tramo del merendero Merlo "se acondicione sin derribar nada más".

No más hoteles ni restaurantes

Otra petición vecinal es que no se den nuevas autorizaciones para más restaurantes ni hoteles, por entender que el nivel de ocupación de este tipo de establecimientos "no debe seguir aumentando", por la saturación del paseo. La meta, recuerdan, es que el paseo sea para el uso ciudadano, "el objetivo con el que se presentó este proyecto".

Un momento de la concentración de protesta por las obras en el paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

Por último, los vecinos piden más participación vecinal, que el planeamiento urbanístico proteja el carácter ciudadano del paseo marítimo, que el Ayuntamiento no recepcione la obra hasta que el paseo marítimo "no esté a la altura de su historia y de su identidad".

Y, para terminar, que estas peticiones sirvan también "para cualquier futura actuación en el paseo marítimo de El Palo y en el resto del litoral de Málaga.

"Va a ser otro Muelle Uno. El barrio va a quedar anulado"

En palabras de Antonio Medina, de la plataforma Málaga para Vivir, el paseo marítimo ahora en ejecución va a ser "otro Muelle Uno", por ese concepto diáfano que, al contrario que con el diseño del paseo anterior, no tendrá separación entre la zona de la hostelería y el paseo peatonal.

A su juicio, el nuevo paseo hará que el barrio marinero "pierda su singularidad", aparte de las numerosas "deficiencias constructivas", en especial las decenas de losetas mal colocadas y que ya causan accidentes.

Unas 300 personas de todas las edad llenaron el lugar de la concentración en Pedregalejo. / A.V.

Para Antonio Medina, con el nuevo paseo marítimo "el barrio va a quedar anulado", en la línea del proceso de demolición que está sufriendo Pedregalejo, "con un montón de casas singulares e históricas que se están demoliendo para hacer construcciones turísticas". En su opinión, el nuevo paseo marítimo forma parte del plan municipal de conducir los flujos de un Centro Histórico sobresaturado, a Málaga Este.

Además, alertó de que "lo mismo que se está haciendo aquí se va a hacer en El Palo".

Aparte de Antonio Medina, otras personas leyeron manifiestos en apoyo al paseo marítimo anterior. Paloma Soria, una vecina, deploró la desaparición de farolas tradicionales, bancos, isletas, muretes y un pavimento más resistente y recordó que "no se trata de infraestructuras, sino de identidad y buen oficio".

Los vecinos aprovecharon para recoger firmar pidiendo cambios sustanciales en el paseo marítimo en obras en Pedregalejo. / A.V.

"A nosotros nos parece cercano a la estafa"

También asistió a la convocatoria vecinal el portavoz socialista Mariano Ruiz Araujo, quien lamentó que el Ayuntamiento "no ha atendido las peticiones de los vecinos y, directamente, se ha robado la identidad".

El concejal socialista recordó además que la empresa a cargo de las obras, "licitó un 9% a la baja", y consideró una "casualidad que ahora ha habido un modificado que después, con todo esto de acabado, encima se le recompensa con un 14%: 850.000 euros. A nosotros, lo hemos dicho en alguna ocasión, esto nos parece cercano a la estafa", recalcó.

Palmera cortada en uno de los alcorques. Los vecinos han criticado la eliminación de parterres que daban asiento y sombra. / A.V.

Las críticas de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo

La Opinión ya se hizo eco del malestar vecinal por las obras, cuando el pasado 26 de julio recorrió el paseo con la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

El colectivo vecinal denunció, entre otras cuestiones, el exceso de palmeras en la plaza de las Palmeras, un alto número de ellas ya secas, así como la elección de las losetas que a su juicio retienen la suciedad, además de la mala colocación de decenas de ellas.

Otra vista parcial de la concentración este domingo en el paseo marítimo en obras de Pedregalejo. / A.V.

La asociación de vecinos también criticó la aparición de grietas en las fachadas de algunas casas, provocadas por las obras, así como en escaleras de acceso a las viviendas.

También denunciaron la escasa altura de los muretes, lo que dificulta sentarse a los paseantes, mostraron su preocupación por la anchura final que habrá de paso peatonal frente a la hostelería, y avisaron de que las plazas abiertas que se han diseñado a lo largo del recorrido inundarán de agua el barrio cuando llegue un temporal fuerte. «Con este tipo de aperturas, si hay levante fuerte pasa por encima del espigón chico y el agua se mete aquí, digan lo que digan; y si no, lo vamos a ver», indicó el dirigente vecinal Adolfo García.

Los vecinos ven un riesgo frente a los temporales estas plazas desprotegidas en el nuevo paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

El Ayuntamiento: "La obra no está terminada"

Fuentes municipales respondieron en julio a las críticas de los vecinos resaltando que "la obra no está terminada". Además, señalaron que "la dirección facultativa supervisa y corrige en el desarrollo de la obra, y antes de la recepción de la misma se arreglarán los desperfectos que se detecten".