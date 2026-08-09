Coca-Cola Europacific Partners apuesta por la sostenibilidad para impulsar el negocio

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) refuerza su actuación en sostenibilidad como palanca de competitividad y resiliencia, integrándola en su negocio y concentrando el foco en aquellas áreas donde puede generar mayor valor: descarbonización, gestión del agua, envases e impacto en las comunidades.

«La sostenibilidad forma parte integral de nuestra estrategia de negocio y se apoya en la innovación y la colaboración a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Nuestro plan de acción en sostenibilidad está diseñado para aprovechar los aprendizajes derivados de los avances que ya hemos logrado y de un conocimiento más profundo de los mercados, contribuyendo a impulsar el impacto local y a crear valor a largo plazo», señala Joe Franses, vicepresidente de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners a nivel global.

«Los avances de 2025 en España muestran cómo aterrizamos localmente esa visión en actuaciones y resultados tangibles. Nuestro objetivo es seguir avanzando con rigor, priorización y transparencia allí donde podemos generar un mayor impacto para el negocio y para el territorio», señala Beatriz Arribas, senior manager de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Avanzar en la descarbonización

En clima, CCEP se ha fijado como objetivo global alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040 en toda su cadena de valor y reducir sus emisiones absolutas de GEI de alcance 1, 2 y 3 un 30% en 2030 respecto a 2019. Para avanzar en esta hoja de ruta, ha invertido a nivel global más de 420 millones de euros entre 2022 y 2024 y prevé destinar alrededor de 385 millones de euros adicionales entre 2025 y 2027 a iniciativas de reducción de emisiones.

En España, la compañía ha reducido sus emisiones GEI de alcance 1, 2 y 3 un 24,4% desde 2019, al pasar de 1.026.911 toneladas de CO₂e a 776.815 toneladas en 2025, es decir, alrededor de 250.000 toneladas menos. Esta evolución refleja una descarbonización progresiva apoyada en electricidad renovable, eficiencia energética, logística sostenible, reducción de materiales de origen fósil, aligeramiento de envases y equipos de frío más eficientes, en colaboración con proveedores y otros socios de la cadena de valor.

En 2025, el 100% de la electricidad adquirida por CCEP en España procedió de fuentes renovables. La compañía también mantiene el foco en la eficiencia de sus procesos productivos, con una ratio de uso energético en fabricación de 0,35 MJ por litro de producto terminado.

Eficiencia hídrica

El agua es otro de los ejes centrales de la estrategia de sostenibilidad de CCEP. A nivel global, This is Forward fija el objetivo de devolver a la naturaleza y a las comunidades al menos el 100% del agua utilizada en sus bebidas terminadas para 2030, así como al menos el 85% del total del agua utilizada en ubicaciones de alto riesgo hídrico para 2030 y el 100% para 2035.

En España, CCEP participó en proyectos de restauración hídrica que han permitido la recuperación de 4.644.450 metros cúbicos de agua en 2025, el equivalente al 162,2% del agua contenida en sus bebidas. Estas iniciativas contribuyen a la restauración de ecosistemas, la recarga de acuíferos, la mejora de la resiliencia hídrica y la protección de cuencas hidrográficas clave. Además, en sus tres ubicaciones clasificadas como de alto riesgo hídrico en España, la compañía devolvió 1.820.650 metros cúbicos de agua, el equivalente al 68,1% del agua utilizada en esos emplazamientos.

La compañía continúa trabajando también en la eficiencia hídrica de sus operaciones. En 2025, la ratio de uso de agua en sus procesos de fabricación en España se situó en 1,74 litros de agua por litro de bebida producido, frente a los 1,76 litros del año anterior.

Envases: circularidad, reciclabilidad y uso de material reciclado

En envases, CCEP trabaja para aumentar las tasas de recogida y reciclaje de botellas y latas y sustituir progresivamente el plástico virgen de origen fósil por plástico reciclado. Los objetivos globales de This is Forward establecen que en 2030 recogerá y reciclará el equivalente de al menos el 85% de las botellas y latas que pone en el mercado y que al menos el 30% del PET utilizado para fabricar botellas de plástico será PET reciclado.

En España, el 100% de los envases de CCEP fueron reciclables o reutilizables en 2025 y el 58,5% del PET utilizado en sus botellas fue PET reciclado, excluyendo tapón y etiqueta. Asimismo, la compañía mantiene un peso relevante de los modelos retornables, con un 92,9% del vidrio comercializado en formatos rellenables, reforzando el papel del retorno como solución circular de alto valor.

La compañía trabajando en la incorporación de materiales reciclados, la colaboración con proveedores y la mejora de los sistemas de recogida y reciclaje.

Empleabilidad, voluntariado e impacto local

En España, la compañía reforzó en 2025 su contribución al desarrollo social y económico de las comunidades locales, con el objetivo de generar un impacto positivo y fortalecer su resiliencia. A través de iniciativas centradas en el desarrollo de capacidades, la empleabilidad, el emprendimiento, la inclusión y la sensibilización ambiental, CCEP apoyó a 16.200 personas, impulsando oportunidades de crecimiento personal y profesional y favoreciendo una transición hacia comunidades más resilientes. Además, destinó 3.583.900 euros a proyectos sociales y ambientales en España, en colaboración con entidades sociales, instituciones y partners estratégicos.

A ello se suma la implicación de sus empleados, que dedicaron 7.200 horas remuneradas a actividades de voluntariado corporativo. Estos resultados se recogen en el nuevo Informe de Sostenibilidad 2025 para España, que refleja cómo CCEP integra la sostenibilidad en su forma de operar y la traduce en avances medibles en clima, envases, agua y naturaleza y comunidades.