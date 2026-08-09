Accidente
Fallece una persona atropellada en la A-7 a su paso por Málaga
El suceso ocurrió en la madrugada del domingo tras múltiples avisos de testigos sobre una persona andando por la autovía y posteriormente tendida en la calzada
Una persona ha fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un atropello en la carretera A-7 a su paso por Málaga.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 00.15 horas, varios testigos llamaron a dicho número para informar de que había una persona andando por la autovía a la altura del kilómetro 995 en sentido Málaga, por lo que se activó a la Guardia Civil de Tráfico.
Un peatón tendido en la calzada
Tras esto, a las 1.00 horas, varios conductores alertaban de que, en el kilómetro 993, había una persona tendida en la calzada que había sido atropellada por diversos vehículos.
De inmediato, la sala coordinadora avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.
Los operativos desplazados al lugar han confirmado la muerte de un peatón que caminaba por la A-7, y del que no han trascendido más datos, en el lugar del siniestro.
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