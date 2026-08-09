Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rechazo a las obras del paseo de PedregalejoMás seguridad durante la Feria de MálagaTravesía a Nado del Puerto de MálagaMuere en CómpetaAtropello en la A-7Sierra de las NievesSuspensión de pena por violaciónÚltima semana de pretemporada del Málaga CF
instagramlinkedin

Accidente

Fallece una persona atropellada en la A-7 a su paso por Málaga

El suceso ocurrió en la madrugada del domingo tras múltiples avisos de testigos sobre una persona andando por la autovía y posteriormente tendida en la calzada

Imagen de la vía A-7, a su paso por Málaga.

Imagen de la vía A-7, a su paso por Málaga. / 112 ANDALUCÍA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Una persona ha fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un atropello en la carretera A-7 a su paso por Málaga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, sobre las 00.15 horas, varios testigos llamaron a dicho número para informar de que había una persona andando por la autovía a la altura del kilómetro 995 en sentido Málaga, por lo que se activó a la Guardia Civil de Tráfico.

Un peatón tendido en la calzada

Tras esto, a las 1.00 horas, varios conductores alertaban de que, en el kilómetro 993, había una persona tendida en la calzada que había sido atropellada por diversos vehículos.

De inmediato, la sala coordinadora avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Noticias relacionadas y más

Los operativos desplazados al lugar han confirmado la muerte de un peatón que caminaba por la A-7, y del que no han trascendido más datos, en el lugar del siniestro.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria desprendida
  2. Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
  3. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  4. Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
  5. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  6. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera
  7. El restaurante tradicional de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores de España por recuperar 'la antigua manera de guisar': 'Es apasionante
  8. Jorge León, el actor malagueño de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: “Estos tres meses han sido más una aventura que una grabación”

Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: "Va a ser otro Muelle Uno"

Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: "Va a ser otro Muelle Uno"

El Ayuntamiento organiza exposiciones en los espacios culturales de Málaga durante la Feria 2026: programación, fechas y horarios

El Ayuntamiento organiza exposiciones en los espacios culturales de Málaga durante la Feria 2026: programación, fechas y horarios

La III Feria de la Juventud Cofrade regresará el 26 de septiembre a La Caja Blanca: exposiciones, actividades y programa de la jornada

La III Feria de la Juventud Cofrade regresará el 26 de septiembre a La Caja Blanca: exposiciones, actividades y programa de la jornada

Muere un hombre de 58 años en una piscina de un cortijo de Cómpeta

Muere un hombre de 58 años en una piscina de un cortijo de Cómpeta

Suspenden la pena de cárcel a un hombre que reconoció que violó a una mujer en Málaga

Suspenden la pena de cárcel a un hombre que reconoció que violó a una mujer en Málaga

Fallece una persona atropellada en la A-7 a su paso por Málaga

Fallece una persona atropellada en la A-7 a su paso por Málaga

Un informe alerta de que la falta de capacidad eléctrica de Málaga pone en jaque la construcción de viviendas

Los vecinos de Pedregalejo se concentrarán hoy domingo para protestar por las obras del paseo marítimo: "Vamos a expresar nuestra indignación"

Los vecinos de Pedregalejo se concentrarán hoy domingo para protestar por las obras del paseo marítimo: "Vamos a expresar nuestra indignación"
Tracking Pixel Contents