Un informe alerta de que la falta de capacidad eléctrica pone en jaque la construcción de viviendas

Cortes de luz de hasta 13 horas. Los apagones se han convertido en un problema recurrente en distintas barriadas de Málaga este verano, coincidiendo con las altas temperaturas y el aumento de la demanda eléctrica. La ola de calor ha provocado una sucesión de incidencias en el suministro. La última se produjo en el Centro de Málaga, donde los cortes afectaron a comercios y decenas de viviendas particulares con los termómetros disparados.

Coincidiendo con esta situación, BBVA Research ha publicado esta semana un informe que advierte de otro reto relacionado con la capacidad de la red: construir nuevas viviendas para paliar el déficit residencial y garantizarles suministro eléctrico será complicado si no se acometen nuevas inversiones.

Es decir, el problema para hacer frente a la falta de vivienda cuenta con otro obstáculo: la capacidad de la red eléctrica. BBVA Research advierte de que Málaga se encuentra entre las provincias donde será complicado desarrollar y suministrar electricidad a un volumen elevado de nuevas viviendas si no se acometen previamente inversiones en las infraestructuras.

Málaga aparece junto a Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia, las siete provincias más pobladas de España, que concentran el 47% de los habitantes. Según el informe, en estos territorios la capacidad eléctrica disponible no siempre coincide con las zonas donde más está creciendo o se prevé que crezca la oferta residencial. El problema adquiere especial relevancia en un contexto en el que España acumula entre 2021 y 2025 un déficit de alrededor de 700.000 viviendas.

Apagón en el Centro de Málaga / L.O

BBVA Research señala que aumentar la construcción para cubrir esa falta de oferta exigirá también preparar las infraestructuras necesarias para abastecer a los nuevos desarrollos.

En concreto, el informe apunta a que la capacidad eléctrica disponible en la provincia de Málaga se concentra principalmente en la capital, mientras que determinados desarrollos residenciales en otros puntos podrían requerir nuevas subestaciones y refuerzos de la red para garantizar su suministro.

La situación de la red supone así un condicionante para el desarrollo de nuevas promociones. En conjunto, el 88% de los nudos de la red de distribución eléctrica tiene una capacidad inferior a 1 MW, una circunstancia que limita la conexión de nuevos proyectos de cierta dimensión. Además, la vivienda representa aproximadamente un tercio del consumo eléctrico total y requiere de media unos 5 kW por unidad.

Medidas

La entidad insiste así en que el reto para aumentar la oferta residencial no pasa únicamente por disponer de suelo y construir más, sino también por anticipar las inversiones eléctricas necesarias en aquellas zonas donde se espera un mayor crecimiento de vivienda. «El reto no es solo invertir más, sino hacerlo antes y donde sea necesario», advierte BBVA Research.

A principios de este verano, la propia Junta de Andalucía cifró en más de 25.000 las viviendas que permanecen bloqueadas por esa falta de potencia eléctrica, casi la mitad de ellas en la franja comprendida entre Marbella y Casares, como ya publicó este periódico. Por ello, tanto la Administración autonómica como la Diputación y el Ayuntamiento de la capital han reclamado al Gobierno central más inversiones que garanticen esa potencia eléctrica necesaria. En ese sentido, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, aseguró que la liberación de derechos de potencia eléctrica que no estaban en uso contribuiría a mejorar la situación de la provincia, en la que también el Ejecutivo central aprobó proyectos para mejorar la potenciación de parques eólicos.

Las imágenes de las primeras horas tras el apagón en el centro de Málaga, en abril. / Álex Zea

Esta semana, precisamente, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, contrapuso el impulso de Málaga a la vivienda con «el bloqueo que provoca la falta de capacidad de la red eléctrica» por parte del Gobierno. «El Ayuntamiento pone el suelo, los proyectos, la inversión, y el Gobierno de España no es capaz de garantizar el suministro eléctrico». Además, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «limitar la capacidad de crecimiento de Málaga por no ofrecer una solución técnica a este problema».

Por su parte, Con Málaga también ha denunciado la situación por los cortes eléctricos en la capital. Su portavoz, Nico Sguiglia, ha solicitado al alcalde una reunión urgente con Endesa para abordar tanto la situación de la red eléctrica y las infraestructuras de distribución como la gestión de los cortes masivos de suministro registrados recientemente en Palma-Palmilla.

Sguiglia recuerda que durante este verano se han producido cortes en numerosas zonas de Málaga que la propia compañía ha relacionado con problemas de «sobrecarga». A ello se suma el reciente incendio de un transformador en Las Delicias, que dejó a decenas de vecinos sin electricidad durante más de tres horas en plena ola de calor, con temperaturas cercanas a los 38 grados.

Por su parte, Endesa ya aclaró a este periódico que los motivos de estas interrupciones.se deben a «incidencias puntuales» cuya causa principal son las olas de calor