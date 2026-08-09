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Sucesos

Muere un hombre de 58 años en una piscina de un cortijo de Cómpeta

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana de este domingo en un cortijo cercano al Camino de Corca en Cómpeta

Cómpeta

Cómpeta / L.O

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La Opinión

Málaga

Un hombre de 58 años ha fallecido este domingo en una piscina ubicada en un cortijo de la localidad malagueña de Cómpeta.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, a las 7.50 horas de este domingo recibieron un aviso de socorro por un hombre al que habían encontrado inconsciente y al que otras personas habían sacado del agua de la piscina de un cortijo, próximo al Camino de Corca.

Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

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Una vez en el lugar, los sanitarios no han podido más que certificar el fallecimiento del hombre. Hasta el momento se desconocen las causas que han rodeado este suceso.

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