SIGILLUM y Espetero Simulator llevan a Málaga al mundo de los videojuegos: "Queremos que la gente flipe, que esté jugando en las calles por las que camina todos los días"

Nunca había sido tan fácil trabajar de espetero o recorrer las calles de Málaga huyendo de una pesadilla. La ciudad da el salto de los folletos turísticos y las postales a los videojuegos con dos propuestas tan distintas como complementarias. Espetero simulator convierte el oficio más representativo de los chiringuitos en una experiencia cargada de humor, mientras que SIGILLUM reinterpreta el casco histórico desde el terror psicológico y la tradición religiosa.

Ambos proyectos nacen en un momento en el que las historias más universales vuelven a buscar inspiración en lo cercano. Frente a mundos fantásticos o ciudades inventadas, Alejandro Antelo Roldán y Miguel Ángel Gallardo de la Rosa han apostado por las calles de Málaga, sus tradiciones y su cultura popular para demostrar que la identidad local también puede conquistar a jugadores de todo el mundo.

'SIGILLUM'

SIGILLUM es un videojuego de terror psicológico y supervivencia ambientado en las calles del casco histórico de Málaga, que el estudio malagueño Closed Room Studio desarrolla desde finales de octubre de 2024. Su propuesta combina exploración, sigilo y resolución de puzles mientras el jugador trata de sobrevivir a una corrupción que se expande por la ciudad. Inspirado en el folclore y las imágenes religiosas del sur de España, el título construye una atmósfera inquietante en la que el miedo se transmite a través del sonido, la ambientación y un potente simbolismo ligado a la fe.

Uno de los pilares sobre los que se construye el terror de SIGILLUM es la imaginería religiosa. Los tronos, las procesiones y otros elementos propios de la Semana Santa se convierten en parte de ambiente siniestro que bebe del folclore del sur de España. "Uno de los elementos más representativos del sur de España es todo el tema religioso", explica Alejandro Antelo.

Precisamente por abordar una temática tan arraigada, el estudio era consciente de que podía generar cierta controversia. Sin embargo, aseguran que la acogida ha sido, en su mayoría, positiva. "Hemos tenido comentarios de todo, pero generalmente los cofrades están esperando con ganas el juego y les encanta", señala el desarrollador. "Siempre lo tratamos desde el respeto; utilizamos esos elementos como herramienta narrativa", añade.

El estudio ha recreado algunos de los rincones más reconocibles del centro histórico de Málaga, como la Iglesia de Santa María Reina y Madre o los alrededores de La Invisible, en una representación de la ciudad a escala 1:1. Pero la ambientación no se limita a edificios. El videojuego está repleto de pequeños guiños dirigidos los malagueños. "Los grafitis de 'Hemos sido engañados', 'Custodia Compartida', los espetos... todo eso está dentro del juego como referencias para los malagueños", explica Alejandro.

Iglesia de Santa María Reina y Madre

El respaldo de algunos de los mayores streamers de España ha servido de impulso para el proyecto. IlloJuan y El Rubius ya han probado la demo de SIGILLUM en sus directos, aunque fue el creador malagueño quien dejó una huella especial en el equipo. "IlloJuan nos dijo que el juego tenía muy buena pinta y que quería jugarlo al 100 % cuando estuviera terminado. Eso es gasolina para seguir", afirma Miguel Ángel Gallardo.

SIGILLUM ha ido acumulando reconocimientos desde que presentó su primera demo. En 2025 recibió el premio al Mejor proyecto en la XV Edición de EOI Media & Entertainment Coworking, durante el Demo Day del Polo Digital de Málaga. Un año después fue distinguido como Mejor juego Zona Indie en la FreakCon 2026. Además, el estudio tuvo la oportunidad presentar el título en la San Diego Comic Con de Málaga, donde los asistentes pudieron probarlo de primera mano.

Frame del videojuego SIGILLUM / Closed Room Studio

Pese a la buena acogida del público y los premios cosechado, el estudio sigue enfrentándose al principal obstáculo para completar el desarrollo del videojuego, la financiación. "Nadie se ha interesado todavía en el proyecto; estamos buscando financiación", reconocen los desarrolladores.

Closed Room Studio es un estudio malagueño de desarrollo de videojuegos fundado por Alejandro Antelo Roldán y Miguel Ángel Gallardo de la Rosa. El equipo está formado actualmente por cinco integrantes: a los dos fundadores se suman compositor y productor musical César Darío Sánchez Carrillo, el programador, Emilio Rodríguez Llamas y la artista digital, Celia Cristina Álamo Álvarez. Juntos dan vida a SIGILLUM, un proyecto que busca llevar el terror psicológico a las calles del casco histórico de Málaga.

'Espetero Simulator'

Espetero Simulator es un videojuego que Alejandro Antelo desarrolla en solitario desde junio de 2026. El objetivo es sencillo: convertirse en el mejor espetero de la Costa del Sol a través de una sucesión de minijuegos en los que el jugador debe pinchar los espetos, controlar el fuego, servir los platos o adaptarse al viento para lograr la cocción perfecta. Aunque las mecánicas se inspiran en el oficio real, el título apuesta por un tono desenfadado y cargado de humor. "Si conviertes las cosas de la vida real en humor, la gente se acerca de una forma mucho más natural", explica el desarrollador.

Sin embargo, la idea de Espetero Simulator nació de la forma más inesperada. Además de desarrollador de videojuegos y artista 3D, Alejandro Antelo es creador de la cuenta de Instagram MalagaCore (@malagacore) que reúne a cerca de 24.000 seguidores. Tras años publicando memes sobre la ciudad, decidió dar un giro al proyecto. "Me cansé de subir memes y pensé: puedo aprovechar esta comunidad para hacer videojuegos basados en Málaga", recuerda.

Para elegir el primer proyecto recurrió a sus propios seguidores. Publicó una encuesta en las historias de Instagram para que ellos le dieran ideas y luego que la comunidad decidiera. "La gente empezó a darme ideas, las sometí a votación y ganó Espetero Simulator", explica el desarrollador.

Frame del videojuego 'Espetero Simulator' / K0RE GAMES

El videojuego despertó un gran interés desde que Alejandro Antelo comenzó a compartir en redes sociales las primeras imágenes de su desarrollo. "No me esperaba para nada la cantidad de memes ni el hype que ha generado", reconoce el creador.

Al igual que SIGILLUM, Espetero Simulator también incluirá numerosos guiños a Málaga. Uno de los más llamativos será 'Fiebre del Espeto', un modo infinito en el que el jugador tendrá que sobrevivirr al agosto", en alusión a la intensa actividad de los chiringuitos durante el verano.

Espetero Simulator todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada. No obstante, Alejandro confía en que el juego esté terminado, o al menos cuente con una versión plenamente jugable para su publicación, a finales de este mes.

Málaga como protagonista

Málaga, sus calles y sus costumbres son las auténticas protagonistas de SIGILLUM y Espetero Simulator. Desde el principio, los desarrolladores de ambos proyectos tuvieron claro que querían convertir la ciudad en mucho más que un simple escenario "Juntamos el amor por nuestra tierra con la idea de hacer algo que llamara la atención desde el principio", explicaron los desarrolladores.

La recreación casi idéntica de algunos rincones del centro histórico responde a una intención muy concreta: que los propios malagueños se reconozcan en ellos."Queremos que la gente flipé de que esté jugando por la calle por la que camina todos los días", afirma Alejandro Antelo. Sin embargo, el homenaje a la ciudad no está pensado únicamente para quienes la conocen. "Esperamos que pase como con Assassin's Creed: que quien juegue tenga ganas de venir a conocer Málaga", añade Miguel Ángel Gallardo.

Aun así, los desarrolladores reconocen que ambientar un videojuego en Málaga también tiene sus inconvenientes. Frente a ciudades como Florencia, Miami o Nueva York, algunos jugadores no terminan de tomar en serio una producción ambientada en la capital de la Costa del Sol. "El problema de catalogarlo como un juego de Málaga es que mucha gente puede tomárselo a coña", lamenta Alejandro.