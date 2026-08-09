Suspenden la pena de cárcel a un hombre que reconoció que violó a una mujer en Málaga

La Audiencia de Málaga ha acordado suspender la ejecución de la pena de dos años de prisión para un hombre que reconoció haber violado a una mujer en Málaga.

Los hechos ocurrieron en 2022

Los hechos se remontan a la madrugada del 24 de diciembre de 2022 cuando el acusado mantuvo una conversación con la víctima a través de las redes sociales y acordaron verse en el domicilio de ella.

Una vez allí intentó besarla en varias ocasiones sin conseguirlo ante la oposición de la mujer y, posteriormente, tras conversar y ver la televisión se quedaron dormidos en uno de los dormitorios en la misma cama.

Al día siguiente pese a que la mujer expresó que no quería mantener relaciones sexuales con él, se abalanzó sobre ella y la violó y después abandonó el domicilio.

El acusado reconoció los hechos

El acusado, de 26 años, durante el juicio reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con el fiscal y la acusación particular, que calificaron los hechos definitivamente como un delito de agresión sexual con penetración vaginal con el atenuante de reparación del daño.

En el fallo se precisa que se suspende la ejecución de la pena durante tres años pero que dicha suspensión queda condicionada a que el penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado.

Además de la pena de prisión el acusado ha sido condenado a la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar en el que se encuentre durante ocho años, periodo que tampoco podrá comunicar con ella de manera directa o indirecta.

Se le impone libertad vigilada durante ocho años y al pago de una indemnización a la víctima de 20.000 euros, dinero que ya había consignado judicialmente por el acusado antes de la celebración del juicio.