El Ayuntamiento de Málaga declara oficialmente desierto el concurso del solar hotelero de La Térmica y prepara su segundo concurso

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha declarado hoy formalmente desierto el concurso de venta del solar hotelero de La Térmica, el trámite que el Ayuntamiento de Málaga ya había anunciado la semana pasada como paso obligatorio para poder volver a sacar el terreno al mercado. Del precio de salida, fijado en más de 33 millones de euros, 8,25 millones de euros están destinados por ley a la construcción de vivienda protegida, una cifra que la oposición considera insuficiente ante la actual necesidad de vivienda en la ciudad.

Un trámite obligado antes de volver a intentarlo

La declaración de desierto formaliza lo que el propio Ayuntamiento ya había avanzado: que el primer intento de venta, lanzado en junio y cerrado sin ninguna oferta el pasado 23 de julio, no tendrá continuidad tal y como estaba planteado. El Gobierno municipal ha explicado que ahora está estudiando cómo proceder y que, si alguna empresa muestra interés formal por el terreno, la parcela volverá a salir a concurso.

Según ha trasladado el equipo de gobierno, el motivo de que ninguna empresa presentara oferta en el primer intento no habría sido una falta de interés, sino de tiempo: varias compañías no habrían llegado a preparar el expediente antes de que se cerrara el plazo.

La discusión sobre el destino del dinero

Uno de los puntos centrales del debate ha sido qué parte de lo recaudado con la venta iría a parar a vivienda protegida. Por ley, al menos el 25% del importe de la operación debe destinarse a la compra de suelo o a la construcción de vivienda protegida. Sobre un precio de salida de algo más de 33 millones de euros, esa cuenta arroja 8,25 millones de euros para ese fin, casi 9 millones.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha utilizado precisamente esa cifra para defender la venta del solar frente a la alternativa de destinarlo directamente a vivienda protegida: a su juicio, vender la parcela y aplicar el 25% legal a VPO permite obtener más dinero para vivienda protegida que si el propio terreno se destinara íntegramente a ese uso. Casero ha recordado además que, en lo que va de mandato, el Ayuntamiento ha vendido 43 parcelas municipales, en el marco de la política de enajenación de suelo público que defiende el equipo de gobierno. Además, la concejala ha recordado que el uso de la parcela continúa siendo terciario, no para uso residencial.

El PSOE se abstiene y pide que el suelo sea municipal

Frente a ese argumento, la oposición ha calificado la cifra de 8,25 millones de euros como insuficiente dada la magnitud de la necesidad de vivienda en Málaga. El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, mostró su extrañeza por que el concurso quedara desierto pese a que, según él mismo señaló, se sabe que hay mucha gente interesada en el terreno, y pidió que en algún momento se aclare dónde está la clave de esa contradicción.

Ruiz Araujo ha cuestionado además la vía elegida por el equipo de gobierno para resolver la situación, a la que ha calificado como la "salida más cómoda" antes que abordar el problema de fondo, y sostuvo que lo que reclama la actual situación social de la ciudad no pasa por esta solución. El PSOE ha reiterado su petición de que no se vendan más parcelas públicas y ha defendido que este suelo en concreto permanezca de titularidad municipal.

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