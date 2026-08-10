Denuncian el desvío de policías ajenos a la seguridad ciudadana para cubrir la Feria de Málaga

La Confederación Española de Policía (CEP) ha vuelto a denunciar la «improvisación» a la hora de organizar los planes de seguridad de la Policía Nacional para la Feria de Málaga que comenzará el próximo 14 de agosto con los fuegos artificiales. Según el sindicato, las «carencias estructurales» de personal en el área de Seguridad Ciudadana y la falta de planificación a pesar de ser un evento anual sobradamente conocido supondrá que los responsables policiales recurran a agentes de que pertenecen a otros grupos que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana para que patrullen las calles durante esa semana.

La CEP pone como ejemplo a los agentes de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT), de la Policía Judicial o incluso de Extranjería que están siendo comisionados para las fiestas de la capital. «La pregunta es inevitable: ¿quién realiza el trabajo que estos funcionarios dejan de hacer mientras son destinados a cubrir la Feria? Las investigaciones, expedientes, gestiones documentales y demás actuaciones policiales no desaparecen; simplemente se retrasan, perjudicando tanto a los policías como al servicio que recibe la ciudadanía», señala la organización sin olvidar que la obligatoriedad que supone esta comisión también es un lastre para la conciliación de los funcionarios.

Por ello, recuerdan que estos servicios extraordinarios deberían ser voluntarios y remunerados "de forma digna". Actualmente, la hora se paga a 10 euros, «una cantidad claramente insuficiente y alejada de la responsabilidad, disponibilidad y esfuerzo que exige un dispositivo de estas características». La CEP considera un «agravio inaceptable» que para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) la hora se haya retribuido con 25 euros la hora.

Respuesta de la Comisaría Provincial

Desde la Comisaría Provincial de Málaga, por su parte, explican que el operativo de Feria se aborda «de una forma transversal», lo que en la práctica supone implicar a efectivos de distintas brigadas para «garantizar la seguridad ciudadana y prever la comisión de delitos en distintos escenarios», más allá del Centro o del Cortijo de Torres. «El dispositivo, que forma parte de los planes Comercio Seguro y Turismo Seguro de la Dirección General de la Policía, es extensible a otras áreas no menos sensibles de la ciudad como polígonos industriales, establecimientos comerciales y domicilios particulares, desocupados en algunos momentos de la época estival y fiestas de la ciudad, en previsión de posibles ilícitos penales», abundan. Además, consideran que el número de agentes comisionados en grupos como Policía Judicial, Extranjería o Inteligencia «no suponen una merma a los servicios ordinarios, los cuales seguirán prestándose con normalidad durante las fiestas de la capital».