La desconocida playa de Málaga con aguas cristalinas y arena oscura perfecta para desconectar este verano: fácil de llegar y sin masificación

Las playas de Málaga se han convertido en una de las principales cartas de presentación del territorio malagueño en todo el mundo, con sus arenales atrayendo cada verano a miles de visitantes de todos los rincones del planeta en busca de sus aguas cristalinas y su arena fina. Sin embargo, aún existen costas más desconocidas para la mayoría de turistas en las que se puede descansar sin masificación y, entre ellas, destaca la playa de El Charcón, en Mijas.

Este litoral, situado en una zona poco urbanizada de Mijas, ha conseguido mantenerse en un estado 'seminatural' sin apenas transformaciones, además de ser desconocido para gran parte de los visitantes, lo que permite que su ocupación sea baja durante el invierno y media durante los meses centrales del verano.

Arena oscura, aguas claras y baja ocupación en esta playa de Mijas

Esta playa cuenta con un tamaño medio de unos 800 metros de largo compuestos por arena oscura y aguas claras que se posicionan como uno de los lugares favoritos de los malagueños para desconectar del día a día, refugiarse de las altas temperaturas y evitar el bullicio.

Playa de El Charcón en Mijas / Ayuntamiento de Mijas

Asimismo, este litoral cuenta con un fácil acceso tanto a pie como en coche o transporte público, lo que facilita la llegada de usuarios a sus aguas cristalinas.

Este enclave también cuenta con la particularidad de encontrarse en un entorno protegido como Zona de Especial Conservación Calahonda al albergar una gran biodiversidad en su fondo marino, con toda clase de especies y hábitats en su interior.

Playamarina y la historia del desembarco de Torrijos en esta playa de Málaga

Y para quienes prefieran un plan más naturalista, en la zona oeste de esta playa, limitando con la playa del Chaparral, se encuentra una zona nudista conocida como Playamarina.

Además, la playa de El Charcón cuenta con una importante carga histórica, al ser la playa en la que tuvo lugar el desembarco forzoso del general Torrijos y sus compañeros en 1831.

El desembarco liberal del general Torrijos en 1831 en Mijas

Los hechos se produjeron el 2 de diciembre de 1831, cuando el general José María Torrijos y sus compañeros partieron desde Gibraltar para promover un levantamiento liberal contra el absolutismo de Fernando VII.

El Charcon Beach de Mijas / L.O.

Tal y como explica el Ayuntamiento de Mijas, las embarcaciones fueron sorprendidas cerca de Punta de Calaburras y se vieron obligadas a realizar un desembarco de emergencia en la playa de El Charcón, desde donde iniciaron su marcha hacia el interior de la provincia.