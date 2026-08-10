Feria de Málaga 2026: Limasam amplía plantilla con 320 contrataciones para un operativo especial que estará disponible 24 horas

El Ayuntamiento de Málaga desplegará durante la Feria 2026 un dispositivo especial de limpieza de 500 puestos de trabajo, de los que 320 serán contrataciones adicionales a la plantilla habitual de Limasam, la empresa municipal de limpieza. El operativo, que mantendrá el servicio activo las 24 horas del día durante toda la celebración, contempla casi 3.000 jornadas de trabajo entre las tareas previas, las de la propia Feria y las posteriores al desmontaje.

Limasam mantendrá su servicio ordinario activo durante toda la Feria y lo reforzará con la incorporación de personal específico para las fiestas. Según el comunicado municipal, el dispositivo alcanza los 500 puestos de trabajo, con 320 contrataciones adicionales sobre la plantilla habitual. En total, la empresa contratará casi 3.000 jornadas, una cifra que incluye tanto los trabajos previos a la Feria como los posteriores a su celebración.

De cara a la jornada festiva del 19 de agosto, considerada uno de los días de mayor afluencia, Limasam sumará otros 111 operarios adicionales para reforzar la salubridad pública en las calles del casco antiguo.

Recogida en el Centro Histórico, solo por la tarde

Uno de los ejes del dispositivo es la restricción del tránsito de camiones de gran tonelaje por el Centro Histórico. Para ello, la recogida de residuos en esta zona se mantendrá únicamente en el turno de tarde, con el objetivo de evitar el paso de estos vehículos por las calles peatonales del centro.

El sistema se apoya en cuatro autocompactadoras-recolectoras nodrizas, que permanecerán fijas en puntos estratégicos y funcionarán como puntos de transferencia. Los contenedores se trasladan manualmente hasta estos puntos, uno de los cuales se mantiene, como en años anteriores, en la calle Beatas. Con este modelo, el Ayuntamiento busca reducir el número de contenedores de superficie visibles en varias calles del centro; según el comunicado, corresponde a los propios generadores de residuos acercar la basura hasta los puntos de transferencia, donde el personal de Limasam se encarga de su manipulación y depósito en el vehículo.

Miles de malagueños y visitantes, disfrutan del último día de la Feria de Málaga 2025 / Álex Zea

Trabajos previos: 40 operarios y 14 vehículos

Antes del inicio de la Feria, Limasam despliega un contingente de 40 operarios y 14 vehículos especializados para dejar a punto el recinto ferial y su entorno. Estas tareas previas incluyen la desinfección de los principales accesos a la ciudad, el saneamiento intensivo de las zonas próximas al Cortijo de Torres y al propio recinto, la distribución del parque de contenedores, el refuerzo de papeleras tanto en el Centro Histórico como en el Real, y la aplicación de tratamientos antipolvo en las explanadas habilitadas para el aparcamiento de vehículos.

Punto logístico en el Cortijo de Torres

El operativo cuenta de nuevo con un punto logístico estratégico ubicado en el Cortijo de Torres, junto a los módulos de servicios municipales de la avenida de las Malagueñas, pensado para reducir los desplazamientos de la flota. A ello se suma una red fija de baldeo en el recinto ferial, con tomas directas de agua a presión en las calles del Real, lo que permite prescindir de camiones autobaldeadores adicionales para las tareas de recarga. Según el Ayuntamiento, este sistema reduce también las emisiones de CO2 y la contaminación acústica asociadas a esos trayectos.

Dentro del recinto ferial, el Ayuntamiento mantiene el modelo de recogida matinal mediante vehículos recolectores compactadores, con el que evita instalar contenedores fijos de acero en la vía pública. Limasam distribuye además, de forma voluntaria, contenedores individuales en las casetas para que el depósito de residuos se realice de manera estanca y no se acumulen bolsas en el suelo. Este servicio se complementa con la recogida puerta a puerta de cartón comercial, que se realiza en el turno de tarde.

Medios materiales y medidas de sostenibilidad

El dispositivo global moviliza 80 vehículos entre recolectores, baldeadores, barredoras mecánicas y unidades de apoyo técnico. Como parte del plan de sostenibilidad de esta edición, se distribuirán 5.000 papeleras de cartón reciclable en el Centro Histórico y en la zona de juventud del Real, reforzadas con 1.430 unidades de polietileno de 50 litros de capacidad. El baldeo mixto empleará además un producto de limpieza ecológico de alta biodegradabilidad, orientado a neutralizar los olores sin impacto ambiental.

Como novedad de esta edición, se repartirán 10.000 ceniceros reutilizables en las playas de La Malagueta y La Misericordia, en colaboración con la entidad AVORA, con el objetivo de evitar que los residuos de tabaco se dispersen en la arena.

El dispositivo incluye también una intervención especial e inmediata tras la finalización de la Romería al Santuario de la Victoria, prevista para el sábado 15 de agosto. Una vez concluida la Feria, el operativo de limpieza continuará durante el desmontaje de las estructuras, entre el 24 y el 31 de agosto, en el Cortijo de Torres y las barriadas colindantes, con un equipo de 31 operarios y 7 vehículos: un recolector, tres baldeadores y tres unidades de apoyo.