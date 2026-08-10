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Sucesos

Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga

La Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso, que se ha producido en una vivienda vacacional de Pinares de San Antón

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. / 112 - Archivo

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Jose Torres

Un joven de 22 años ha sido hallado sin vida a primera hora de este lunes en una piscina de una vivienda vacacional de Málaga, según ha confirmado este mediodía la Policía Nacional, cuerpo que ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.

Los hechos han trascendido sobre las 8.00 horas, cuando Emergencias 112 ha recibido una llamada que informaba de que un joven había sido hallado en la piscina de una vivienda turística ubicada en la calle Almendros, en la zona de Pinares de San Antón, en la zona Este de la capital. El centro coordinador ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios, que no han podido hacer nada por la vida del joven. Confirmado el fallecimiento, la Policía Nacional ha activado el protocolo judicial correspondiente y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para que la autopsia determine las causas exactas de la muerte.

Noticias relacionadas y más

Otro fallecido en Cómpeta

El suceso se ha conocido apenas veinticuatro horas después del registrado en otra vivienda del municipio axárquico de Cómpeta, donde otro varón de 58 años también fue hallado sin vida en una piscina. En este caso, Emergencias 112 también recibió la llamada muy temprano, sobre las 7.05 horas de la mañana, pidiendo ayuda tras haber encontrado a un hombre inconsciente en la piscina de un cortijo próximo al Camino de Corca. Los sanitarios tampoco pudieron hacer nada por la vida del hombre y la Guardia Civil asumió la investigación.

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