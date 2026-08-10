El Regional de Málaga desarrolla una tecnología que usa corrientes eléctricas para prevenir las infecciones en prótesis óseas

Aunque las infecciones de prótesis de rodilla u otro implante ortopédico son un problema poco frecuente, cuando aparecen pueden tener importantes consecuencias para los pacientes. En muchos casos suele ser necesario realizar nuevas intervenciones quirúrgicas, con el alto coste humano y económico que eso supone. Para evitar estas complicaciones, el Hospital Regional Universitario de Málaga participa en el desarrollo de una innovadora tecnología que permite combatir estas infecciones y preservar el implante mediante la aplicación de corrientes eléctricas controladas

El dispositivo ha sido reconocido como una de las tres mejores patentes de España en la V edición de los Premios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), celebrada el pasado 15 de junio en Madrid. El proyecto fue seleccionado entre las 120 candidaturas presentadas por su potencial para mejorar la seguridad de los implantes ortopédicos y reducir una de sus principales complicaciones.

Una de las tres mejores patentes de España entre 120 candidaturas

Los premios de la OEPM distinguen cada año las mejores invenciones protegidas mediante patente en España y reconocen especialmente aquellas iniciativas con mayor capacidad de innovación y transferencia del conocimiento.

El dispositivo ha sido desarrollado por el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La investigación parte precisamente de las complicaciones que pueden aparecer cuando las bacterias se adhieren a una prótesis. Según ha explicado el hospital en un comunicado, el equipo ha desarrollado un dispositivo que actúa directamente sobre los implantes infectados y favorece la destrucción de las membranas y colonias bacterianas adheridas a su superficie

Cómo funcionan las corrientes eléctricas contra las bacterias de las prótesis

La tecnología utiliza corrientes eléctricas controladas con un doble objetivo: eliminar las bacterias presentes en la prótesis y potenciar el efecto de los antibióticos. De esta forma, los investigadores buscan preservar el implante y evitar intervenciones quirúrgicas más agresivas que implican retirar la prótesis.

“El reconocimiento otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas supone un importante respaldo al trabajo desarrollado y un estímulo para seguir avanzando en las siguientes fases de investigación”, ha destacado el investigador y facultativo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Iskandar Tamimi.

Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga. / JUNTA DE ANDALUCÍA

La investigación lleva por título ‘Dispositivo, sistema y procedimiento de activación para la desinfección intraoperatoria de prótesis óseas mediante efecto bioeléctrico’, y ha sido desarrollada por Iskandar Tamimi, en colaboración con el investigador de la Universidad de Málaga, Jesús Manuel Gómez de Gabriel.

El dispositivo ya ha demostrado su funcionamiento en laboratorio

La patente, según ha informado la Junta, ya ha sido registrada y el equipo investigador ha desarrollado un primer prototipo que ha demostrado su funcionamiento en estudios de laboratorio.

El proyecto ha recibido además financiación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), para continuar avanzando en su desarrollo.

El siguiente paso antes de probar la tecnología en pacientes

La siguiente fase consistirá en evaluar el dispositivo en modelos animales y en piezas anatómicas humanas de rodilla, un paso “imprescindible”, subrayan, para comprobar su eficacia y seguridad antes de plantear su futura aplicación en pacientes.

La investigación es fruto de una colaboración internacional entre el Hospital Regional, la Universidad de Málaga y la Universidad McGill (The Royal Institution for the Advancement of Learning) de Canadá.

“La investigación y la innovación forman parte de la actividad diaria de nuestros profesionales y son fundamentales para seguir mejorando la atención sanitaria", ha destacado el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega.

Asimismo, ha señalado que "este reconocimiento pone de manifiesto la capacidad del hospital para generar conocimiento que puede traducirse en nuevas herramientas dirigidas a mejorar la seguridad de los pacientes".